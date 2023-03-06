Белорусские пограничники планируют устроить стрельбу недалеко от границы с Украиной 6.03.2023, 18:39

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Приближаться к полигону «Выжловичи» в Пинском районе запретили.

Пинский погранотряд сообщил даты учений на полигоне «Выжловичи» в марте.

По сообщению погранотряда, в марте в Пинском районе пройдут плановые учебные стрельбы.

Жителей просят не приближаться к территории войскового стрельбища с 9.00 до 18.00 часов в следующие дни: 9-10, 14-17, 21-24, 28-31 марта.

Опасной является зона протяженностью 3900 м от северо-западной окраины н.п. Выжловичи и далее в северо-западном направлении на ширину 2390 м. Во избежание несчастных случаев нахождение на данной территории в указанное время строго запрещено.

Как ранее писал сайт Charter97.org, в Брестской области Беларуси, граничащей с Украиной, 28 февраля в рамках военных «учений» Беларуси и РФ проходило десантирование парашютистов.

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