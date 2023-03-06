Пионтковский: Совсем скоро Путина отправят на длительное лечение в Китай 6 6.03.2023, 18:46

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Андрей Пионтковский

Фото: DELFI

В России есть все предпосылки для «Лебединого озера».

Российский оппозиционный политолог, публицист и математик Андрей Пионтковский, проживающий в Вашингтоне, считает, что сегодня в России есть все предпосылки для «Лебединого озера».

«Совсем скоро там объявят, что товарищ Путин допустил ряд серьезных ошибок в украинском вопросе и в связи с серьезным ухудшением здоровья отбыл на длительное лечение в Китайскую Народную Республику», – спрогнозировал эксперт в интервью Наталье Влащенко.

«Это будет первая половина 2023 года, я вам гарантирую», – с уверенностью сказал Пионтковский.

Также политолог подметил за собой, что он все все время впирается в одну тему – сравенние Путина с Гитлером. И в этом плане он может с уверенностью сказать, что Путин не сможет покончить жизнь самоубийством, как это сделал диктатор Третьего германского рейха.

«Он будет цепляться за свою жизнь и за золотой унитаз, который ему обещает товарищ Си», – отметил эксперт.

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