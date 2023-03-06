Польша призвала ЕС ввести новые санкции против режима Лукашенко 6 6.03.2023, 19:24

2,652

Варшава уже обратилась в Европейский совет.

Польша считает необходимым ввести новые санкции в отношении белорусских властей. Поводом стал заочный приговор Светлане Тихановской.

Об этом заявил спикер правительства Польши Петр Мюллер, которое приводит GazetaPrawna.

«Эти показательные процессы последнего времени и очередные приговоры разным людям показывают только то, что в отношении Беларуси нужно, к сожалению, предпринимать далеко идущие действия, если говорить о международных санкциях», - сказал Мюллер.

По его словам, Польша обратилась в Европейский совет, чтобы действующие сейчас санкции в отношении России расширить также и на Беларусь.

«Мы здесь говорим об экономических санкциях. Мы считаем, что Беларусь должна быть охвачена аналогичными санкциями. Также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по европейским каналам призвал, чтобы в списки санкций были внесены все лица, участвующие в показательных процессах на территории Беларуси — прокуроры, судьи и другие», - добавил представитель правительства Польши.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».