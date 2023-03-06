Христиане Ирака выступили против запрета алкоголя

Христиане Ирака выступили против запрета алкоголя2
- 6.03.2023, 19:32
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Члены христианского политического движения «Вавилон» обратились в суд.
Члены христианского политического движения «Вавилон» обратились в суд, поскольку, по их мнению, законодательство страны игнорирует права меньшинств и ограничивает свободу, передает «Новое время».
Закон, принятый парламентом страны в 2016 году, налагает штраф в размере до 25 миллионов иракских динаров (около 19 тыс. американских долларов) за ввоз и продажу алкогольных напитков на территории Ирака.
Процесс принятия нормативного акта в свое время вызвал возмущение оппозиционных исламской власти сил. Однако противники сухого закона со временем успокоились — и так продолжалось вплоть до недавнего времени, когда закон вступил в силу.
Члены движения «Вавилон» обратились в суд с требованием отменить запрет, настаивая на его неконституционности. По их мнению, закон ориентирован на поддержку интересов исламского большинства страны и игнорирует права меньшинств, ограничивая их свободу.
Также он противоречит постановлению правительства, принятому менее чем за неделю до начала действия запрет. Это постановление устанавливало пошлину в размере 200% на все ввозимые алкогольные напитки на следующие четыре года.
Закон вызвал критику не только среди христиан. Некоторые эксперты опасаются, что он подстегнет развитие черного рынка.
Ранее в Ираке употребление алкогольных напитков не поощрялось, однако их можно было купить в специальных магазинах или лицензированных барах.