Что происходит с белорусским авторынком 6.03.2023, 19:44

Небольшое оживление в феврале, но бывало и лучше.

Рынок новых автомобилей в Беларуси в феврале немного пришел в чувство, однако все еще далек от показателей даже годичной давности. Так, за минувший месяц в Беларуси продали чуть менее 1000 новых машин, что на четверть больше в сравнении с январем, но ощутимо меньше, чем в феврале 2022-го, рассказали в Белорусской автомобильной ассоциации (БАА), передает «Зеркало».

В феврале 2023 года автодилеры продали в Беларуси 945 новых машин — на 25% больше по отношению к январю (тогда удалось сбыть всего 756 авто). Однако, если сравнивать продажи февраля с аналогичным периодом 2022 года, картина куда менее оптимистичная: как в абсолютных (минус 2148 единиц), так и в относительных (минус 69,45%) величинах.

Всего по итогам первых двух месяцев года продажи составили 1701 автомобиль — на 3662 единицы меньше, чем за аналогичный период в 2022 году.

Лидером авторынка в Беларуси в феврале оставался Geely: на него пришлось 658 проданных машин. На втором месте — новые LADA, на третьем — Audi.

— Несмотря на то, что в феврале доля Geely на рынке новых легковых автомобилей снизилась с 71,8% до 69,6%, китайско-белорусский бренд по-прежнему делает основные объемы продаж в Республике Беларусь, — отметили в БАА.

Количество активных игроков на рынке новых легковых автомобилей по-прежнему оставляет желать лучшего. Если в январе новые легковые машины белорусам продавали 11 автомобильных брендов, то в феврале их стало на один меньше.

— Тем не менее, уже в третьем квартале 2023 года на белорусском рынке новых легковых автомобилей могут появиться новые игроки, приход которых увеличит как количество брендов, так и количество предлагаемых потенциальным покупателям моделей, — прокомментировал исполнительный директор автохолдинга «Атлант-М» Сергей Самойло.

Напомним, на недавнем подведении итогов года эксперты авторынка рассказали, что продажи легковых машин в Беларуси в 2022 году обвалились на две трети по сравнению с 2021-м. При этом в минусе оказались абсолютно все бренды, ощутимо «съежился» и ассортимент.

Такое положение дел объяснили в том числе высокой зависимостью белорусских дилеров от импорта авто из России, на которую приходится около 80% поставок и где производство легковушек переживает не лучшие времена.

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