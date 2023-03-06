Украина получила от Болгарии оружие на $1 миллиард 1 6.03.2023, 19:53

София передавала Киеву оружие тайно.

Болгария, которая с начала полномасштабного вторжения России в Украину тайно передавала Киеву важную помощь, потратила около 1 миллиарда долларов на оружие для ВСУ. Об этом сообщает Euractiv.

До войны, с начала 2021 года по 24 февраля 2022 года, Украина не заключала прямых соглашений с болгарскими оружейными компаниями, которые являются основными экспортерами оружия и боеприпасов, произведенных по советским стандартам для украинской армии.

Однако только в прошлом году Болгария косвенно экспортировала в Украину вооружение на сумму не менее 1 миллиарда долларов, сообщает издание со ссылкой на источники.

Несмотря на то, что тогдашняя вице-премьер и министр экономики Болгарии Корнелия Нинова, лидер пророссийских социалистов в Болгарии, повторяла, что не позволит экспортировать болгарское оружие для украинской армии, болгарская оружейная промышленность имела рекордные продажи за границу, преимущественно в Польшу и Румынию, откуда оружие затем отправлялось в Украину.

«Болгарские оружейные компании не продают оружие и боеприпасы непосредственно украинским компаниям, потому что существует практика, когда это происходит через иностранные программы», - рассказал Велизар Шаламанов, бывший исполняющий обязанности министра обороны, бывший председатель Наблюдательного совета Агентства НАТО по коммуникациям и информации, а ныне директор Атлантического клуба

«Существует программа с хорошим финансированием в Великобритании, США и Польше. Через эту программу покупается вооружение, необходимое для Украины, то есть деньги не украинские, а британские, американские, польские или европейские. Поэтому оно покупается через другие компании. Кроме того, важна логистика, а она, как мы все знаем, в основном организована через Польшу и есть ответственность тех компаний, которые покупают на болгарском рынке», - пояснил Шаламанов.

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