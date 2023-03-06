Число жертв аварии с маршруткой под Смолевичами увеличилось до 13 человек 3 6.03.2023, 20:11

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Врачи борются за жизни еще семи пострадавших в аварии.

Число жертв аварии с маршруткой под Смолевичами увеличилось до 13 человек. Минздрав сообщает, что, «несмотря на все усилия врачей», умерли двое пострадавших. Их спасали в больнице скорой медпомощи и в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии. Врачи борются за жизни еще семи пострадавших в аварии.

Авария произошла в Смолевичском районе днем 20 февраля. В лобовом столкновении маршрутки и грузовика МАЗ погибло 11 человек, включая двоих несовершеннолетних (13 и 14 лет). Водитель МАЗа был задержан «по подозрению в совершении преступления». Уголовное дело завели по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

В понедельник стало известно, что умер водитель маршрутки — он один из двух умерших, согласно сообщению Минздрава. Сначала считалось, что мужчина не выжил в ДТП. Однако через два дня Следственный комитет сообщил, что водитель нашелся в больнице (выяснилось это «во время изучения личностей пострадавших»). У него были тяжелые травмы, к сожалению, спасти его врачи не смогли.

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