В районе Херсона ВСУ демилитаризировали три лодки с российскими диверсантами 1 6.03.2023, 20:19

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Ликвидированы 18 оккупантов.

Возле острова Большой Потемкинский, который находится на реке Днепр возле Херсона, Вооруженные силы Украины уничтожили диерсионно-разведывательную группу (ДРГ) российских оккупантов, проинформировало 6 марта в Facebook оперативное командование «Юг» ВСУ.

«В районе Большого Потемкинского острова по известному всему миру курсу направлено три переоборудованных оккупантами гражданских моторных лодок вместе с ДРГ. 18 рашистов демилитаризовано», – говорится в сообщении.

Также в ОК «Юг» рассказали о других уничтоженных объектах врага.

«Наши ракетно-артиллерийские подразделения, выполняя огневые задачи по тщательно выверенным координатам, сократили вражеские мощности на три зенитно-ракетных комплекса, две единицы инженерной техники, которыми враг обустраивает оборону на левобережье, уничтожено два наблюдательных поста и склад с боеприпасами», – объяснили в ВСУ.

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