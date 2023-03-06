В Беларуси перец, помидоры и огурцы выросли в цене на более чем 20%3
- 6.03.2023, 20:40
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Капуста, свекла, морковь, картофель подешевели.
Федерация профсоюзов Беларуси (ФПБ) отчиталась о своем регулярном мониторинге цен, который прошел в конце февраля в 125 районах и 250 магазинах страны.
Мониторинг показал, что традиционные белорусские овощи (капуста, свекла, морковь, картофель) по сравнению с февралем 2022 года подешевели, за исключением репчатого лука, цена на который выросла. Также более чем на 20% подорожали те овощи, на которые в нашей стране еще не сезон: перец, помидоры, огурцы. Если говорить в целом, профсоюзы констатируют, что ситуация на потребительском рынке стабильная.
В ФПБ также заявили, что стабилизационные фонды, в которых хранится отечественная продукция, пока выбираются не вовремя и не в полном объеме.
«Сегодня этот вопрос на контроле заинтересованных министерств и ведомств, а также органов местной власти. Профсоюзы же констатируют, что в ситуации, когда торговые организации не забирают запланированные по заключенных договорам объемы продукции, крестьяне несут двойные издержки, связанные с хранением и невозможностью реализовать выращенный урожай в удобное для себя время», — говорится в сообщении.
Еще одним важным фактором, который влияет на общий рост цен в весенний период, является стоимость ранней плодоовощной продукции, в основном — импортного происхождения.