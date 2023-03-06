Остин: Бахмут имеет больше символическое значение, чем стратегическое 2 6.03.2023, 20:51

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Ллойд Остин

Его падение не обязательно будет означать, что Россия изменила ход борьбы.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что если если украинские силы решат передислоцироваться к западу от Бахмута Донецкой области, он не будет рассматривать это как стратегическую неудачу ВСУ. Об этом глава Пентагона заявил журналистам во время визита в Иорданию, передает 6 марта Reuters.

По мнению Остина, Бахмут имеет «больше символическое значение», чем оперативное или стратегическое, и падение города, то есть, уход из него украинских сил, не обязательно будет означать, что «россияне изменили ход этой борьбы».

При этом глава Пентагона подчеркнул, что не берется прогнозировать, будет ли Бахмут захвачен российскими войсками и когда это может произойти, пишет агентство.

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