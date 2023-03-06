Солнце выпустило мощную вспышку, которая привела к отключению связи на Земле 2 6.03.2023, 21:02

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Она произошла на звезде вечером 3 марта.

Обсерватория солнечной динамики NASA смогла запечатлеть мощную вспышку, которую выбросило Солнце 3 марта. Агентство дало ей категорию Х2.1, что свидетельствует о том, что она была чрезвычайно мощной, сообщает Space.com.

Источником вспышки стало пятно AR 3234. Радиация, которая была выброшена, привела к краткосрочному отключению радиосвязи над Северной и Южной Америкой.

Как правило, мощные вспышки сопровождаются корональными выбросами массы, которые выбрасывают в космос гигантские облака плазмы, путешествующие на огромных скоростях. Такие облака могут привести к магнитной буре на Земле.

У ученых нет данных о том, сопровождалась ли вспышка корональным выбросом массы, и если да, то движется ли он в сторону нашей планеты. Некоторые облака плазмы проходят мимо Земли и не вызывают каких-либо ощутимых событий.

Как отмечает издание, новая мощная вспышка не стала неожиданностью. Сейчас Солнце вошло в активную фазу, которая отличается большим количеством вспышек и корональных выбросов массы. Так, в конце февраля произошло сразу несколько сильных магнитных бурь, которые сопровождались мощными полярными сияниями.

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце. Магнитные бури могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. В частности, они могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость, бессонницу.

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