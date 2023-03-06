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За «оскорбление Лукашенко» в колонию отправили отца шестерых детей

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  • 6.03.2023, 21:15
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За «оскорбление Лукашенко» в колонию отправили отца шестерых детей

Приговор вынес судья Денис Борейко.

Суд Молодечненского района (судья — Денис Борейко) отправил на два с половиной года в колонию общего режима отца шести детей Дмитрия Лазаря. Он был признан виновным в «оскорблении» судьи, четырех милиционеров и Александра Лукашенко. Лазарю назначили и штраф — 3700 рублей. Гособвинение поддержала помощница прокурора Юлия Жук (она просила 4 года колонии), сообщает «Вясна».

По версии следствия, Дмитрий Лазарь в телеграм-чате оставил «оскорбительные комментарии» в отношении минского прокурора Жанны Барановой, судьи суда Ленинского района Гродно Николая Сергейко, милиционеров из Минска, Гродно и Могилева.

Лазарю 38 лет. Он имеет высшее образование, работал водителем в частной фирме. Из шестерых детей трое несовершеннолетние (одному из них два года).

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