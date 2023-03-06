До +4°С ожидается в Беларуси 7 марта 6.03.2023, 21:30

Будет облачно с прояснениями.

Слабый туман и до плюс 4 градусов будет в Беларуси 7 марта, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории ожидается снег, днем по юго-востоку тоже пройдет снег, мокрый снег. Ночью и утром местами слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью юго-западный, днем переменных направлений 4-9 м/с, днем по северо-западу порывы усилятся до 14 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 градусов по югу до минус 10 градусов по северу. Днем температура воздуха составит минус 2 - плюс 4 градуса.

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