В Полоцке задержали председателя независимого профсоюза
- 6.03.2023, 21:45
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В июле прошлого года Николая Шараха уже задерживали.
В Полоцке задержали председателя Свободного профсоюза Белорусского (СПБ) Николая Шараха — об этом со ссылкой на очевидцев сообщает ассоциация «Салідарнасць».
Как рассказали очевидцы, силовики задержали Шараха у себя дома днем 6 марта.
Ассоциация называет вероятной причиной задержания подписку Шараха на группу фонда солидарности BySol в соцсетях и предполагает, что ему предъявят обвинение по ст. 19.11 КоАП о распространении «экстремистских» материалов. Обычно по этой статье наказывают штрафом, административным арестом или тем и другим сразу.
В «Салідарнасці» напомнили, что неделю назад по аналогичному основанию была задержана и арестована на 15 суток Светлана Стукова, жена активиста СПБ из Полоцка Виктора Стукова.