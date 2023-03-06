Автор стратегии США на войне с Ираком объяснил, как Украине победить Россию 2 6.03.2023, 21:55

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Джек Кин

И что для этого нужно.

Четырехзвездочный генерал в отставке Джек Кин знает, как побеждать в войнах. Бывший заместитель начальника штаба Армии США был автором стратегии, определившей ход войны в Ираке в 2007 году.

Генерал Кин убежден, что победа Украины в войне с Россией вполне достижима. И под словом «победа» он подразумевает, что российские войска должны оставить все незаконно оккупированные территории, включая Крым.

Журналисты Washington Post спросили Кина, как Киев мог бы добиться этого результата. Он объяснил, что армия России не способна проводить атаки объединенных сил, то есть маневры, объединяющие возможности артиллерии, пехоты и ВВС. Кроме того, элементы обычных сухопутных сил РФ либо понесли большие потери, либо были «буквально разбиты». Американский генерал напомнил, как украинская армия использует системы HIMARS. Это позволило хоть и не полностью уничтожить, но изнурить российские силы.

«Итак, мы оценили, что хоть россияне и добьются определенных тактических успехов, за считанные недели их наступление достигнет кульминации. Это позволит украинцам начать свою наступательную операцию, которая начнется примерно в мае-июне. Они хотели бы, чтобы это произошло несколько недель назад. Но это невозможно, потому что им нужны танки, у них нет достаточного количества бронемашин. Им не хватает мобильности, чтобы это сделать. Но россияне слишком уязвимы, чтобы воспользоваться этим», – объяснил генерал Кин.

Он добавил, что если Украина сможет сохранить свои наступательные усилия, а союзники своевременно дадут ей необходимое вооружение, то ее силы смогут пробить российскую оборону в Запорожской области, освободить Мелитополь и дойти до побережья на юге.

«Но важнее то, что они могут разорвать основной маршрут обеспечения между востоком и югом, то есть сухопутный коридор в Крым. А затем они могут использовать дальнобойные ракеты, чтобы разбить российские военные базы в Крыму и склады, обеспечивающие серьезную поддержку российским войскам. А потом, в конце концов, украинцы могут начать сухопутный маневр, объединенные силы, чтобы зайти в Крым», – добавил американский военный.

Он выразил надежду, что к тому времени Украина уже получит несколько важных систем вооружения от союзников. В частности, ракеты ATACMS с радиусом действия до 300 километров, а также истребители F-16. С такими возможностями, по мнению Кина, украинская армия будет способна вернуть себе всю территорию еще ко второй годовщине войны.

Журналисты Washington Post напомнили американскому генералу об утверждении критиков, отмечающих, что США тратят слишком много на помощь Украине. Генерал Кин согласился, что 100 миллиардов долларов – это немалая сумма.

«Но это мелкая часть бюджета на примерно 6 триллионов долларов. И мы получаем неплохую рентабельность от этих инвестиций, от остановки российской агрессии. Если мы сможем добиться успеха в этом, это буквально заставит лидера Китая Си Цзиньпина подумать дважды, прежде чем идти против Тайваня. Когда он видит, что американская геополитическая позиция поддерживается союзниками, это посылает мощный сигнал. Думаю, Иран его тоже получит», – объяснил американский военный.

На вопрос, что будет, если Китай станет поставлять оружие России, он ответил: «Я был приятно поражен Евросоюзом, который тоже поднялся и сказал, что против этого и что «это будет красной линией для нас». Думаю, если Китай предоставит летальную помощь, это гораздо теснее объединит США и Европу в противостоянии Китаю».

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