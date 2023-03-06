Турецкая оппозиция объявила имя единого кандидата, который будет противостоять Эрдогану на выборах 2 6.03.2023, 22:03

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Кемаля Кылычдароглу

Единого кандидата выдвинули шесть партий.

Шесть оппозиционных партий Турции в понедельник объявили имя своего единого кандидата на президентских выборах 14 мая — им стал лидер крупнейшей в союзе (Национальном альянсе) Республиканской народной партии Турции 74-летний Кемаль Кылычдароглу.

Об этом сообщает Daily Sabah.

Единый кандидат был объявлен вскоре после того, как лидер националистической Хорошей партии (İYİ) Мераль Акшенер решила вернуться в Национальный альянс после решения выйти из него на прошлой неделе.

Обозреватели связывали такой шаг Акшенер с несогласием с кандидатурой Кылычдароглу, который за многолетнее руководство Республиканской народной партией (РНП) так и не смог добиться ни одной победы на общенациональных выборах.

Лидер Хорошей партии была одной из тех, кто предлагал выдвинуть в противовес Эрдогану популярного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, несмотря на то, что в прошлом году его посадили на почти три года за «оскорбление госслужащих».

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