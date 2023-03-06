Глава Европарламента: Мы продолжим стремиться к свободной Беларуси

Глава Европарламента: Мы продолжим стремиться к свободной Беларуси2
- 6.03.2023, 22:14
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Режим Лукашенко будет привлечен к ответственности.
Глава Европарламента Роберта Метсола прокомментировала «заочный приговор» Светлане Тихановской.
«Сначала они посадили в тюрьму ее мужа. Потом они задержали ее. Теперь они приговорили ее к 15 годам лишения свободы заочно. Тихановская столкнулась с последствиями борьбы за свободу и демократию. Режим Лукашенко понесет ответственность. Мы продолжим стремиться к свободной Беларуси», — написала Метсола.
Напомним, Минский городской суд приговорил Тихановскую к 15 годам лишения свободы и штрафу в 800 базовых величин.