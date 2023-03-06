Глава Европарламента: Мы продолжим стремиться к свободной Беларуси 2 6.03.2023, 22:14

1,562

Роберта Метсола

Режим Лукашенко будет привлечен к ответственности.

Глава Европарламента Роберта Метсола прокомментировала «заочный приговор» Светлане Тихановской.

«Сначала они посадили в тюрьму ее мужа. Потом они задержали ее. Теперь они приговорили ее к 15 годам лишения свободы заочно. Тихановская столкнулась с последствиями борьбы за свободу и демократию. Режим Лукашенко понесет ответственность. Мы продолжим стремиться к свободной Беларуси», — написала Метсола.

Напомним, Минский городской суд приговорил Тихановскую к 15 годам лишения свободы и штрафу в 800 базовых величин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».