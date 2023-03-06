Цена газа в Европе впервые с 2021 года снизилась до $450 6.03.2023, 22:28

1,384

Общее снижение цены газа за день составило более 6%.

Цена газа в Европе на биржевых торгах в понедельник, 6 марта, опускалась почти до 450 долларов за тысячу куб. м впервые с конца июля 2021 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Общее снижение цены за день составляет более 6%.

Стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снижалась до 457 долларов за тысячу куб. м.

Снижение цены газа происходит на фоне достаточно теплой погоды в регионе в текущем отопительном сезоне, несмотря на некоторое похолодание на этой и следующей неделе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».