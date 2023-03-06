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Данилов: Об окружении Бахмута речи не идет

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  • 6.03.2023, 22:48
Данилов: Об окружении Бахмута речи не идет
Алексей Данилов

Однако город является самой горячей точкой фронта.

В настоящее время Бахмут является самой горячей точкой фронта, однако об окружении города речи не идет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона.

«На сегодняшний день об окружении Бахмута речи не идет. Понимаем, что ситуация непростая и поэтому принимаются коллективные решения, что делать на том или ином направлении, как усиливать это направление. И такие вопросы на Ставке постоянно обсуждаются. Сегодня по меньшей мере полтора часа было обсуждение всех нюансов», - сказал Данилов.

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