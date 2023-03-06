РФ более чем в три раза увеличила продажу золота 2 6.03.2023, 23:13

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Кремль пытается покрыть дефицит бюджета.

Из средств Фонда национального благосостояния России в феврале продали золота и китайских юаней на 131 млрд рублей. Вырученные от продажи 12 тонн золота и 7,3 млрд юаней средства направили на финансирование дефицита бюджета. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов РФ в понедельник, 6 марта.

«В феврале 2023 года часть средств ФНБ на счетах в Банке России в сумме 7,3 млрд китайских юаней и 12 тонн золота в обезличенной форме была реализована за 131,7 млрд рублей. Вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита», - говорится в сообщении.

В Минфине РФ отметили, что на счетах ФНБ в Банке России сейчас находятся 10,46 млрд евро; 300 млрд китайских юаней; 539,2 тонны золота в обезличенной форме; 6,1 млрд рублей.

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