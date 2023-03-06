Сколько стоят тюльпаны к 8 Марта в Минске? 6.03.2023, 23:18

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Цены на вокзале, в переходе и магазинах отличаются.

Накануне 8 Марта в Минске появилось около 200 точек, где продают тюльпаны — это не считая цветочных магазинов. Realt.by узнал, сколько в этом году придется отдать за букет этих цветов.

У «Ворот Минска» стоят десятки палаток и образуют собой своеобразный рынок. В каждой цветок стоит 3 рубля. Где-то продают белорусские цветы из Пинского района, а где-то и нидерландские. Людей немного, и продавцы жалуются, что продажи идут не очень хорошо.

ー Раньше 6-го числа как-то больше покупали, а сейчас почти никто не подходит.

Говорят, что цены менять пока не планируют, но все зависит от спроса.

В переходе ситуация более оживленная ー здесь теплее и цветы дешевле.

В киосках тепличного хозяйства «ДОРОРС» 1 цветок стоит 2 рубля 80 копеек, букет из 3 тюльпанов ー 9 рублей, из 5 штук ー 14 рублей 60 копеек, а за букет из 11 цветов придется отдать 31 рубль 80 копеек. Стоит заметить, что большинство покупателей берут розы, стоимость которых начинается от 3 рублей 30 копеек за штуку.

У станции метро «Петровщина» рядом стоят два продавца тюльпанов. У первого любой букет 3 рубля за штуку, а у второго ー 4 рубля. Покупателей рядом не видно, а от второй точки даже продавец отошел.

Возле ТЦ «Кирмаш» молодой парень заботливо укрывает пледом цветы от ветра. Интересуемся, сколько стоит букет.

ー 3 рубля за цветок. Это из Пинского района. Но покупают сегодня мало.

В ТРЦ «Титан» заходим в магазин «Цветы». Здесь ситуация похожая: один обычный цветок стоит 3 рубля, а махровый ー 4 рубля. Откуда привезли тюльпаны — продавцы не знают.

В «Евроопте» тоже продаются тюльпаны, только размер цветов намного меньше, чем в других местах. Можно взять только букетик из 5 штук. Отдать за него придется 10 рублей.

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