В деревнях возле Мачулищей за воскресенье задержали около 20 человек
- 7.03.2023, 1:04
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14 из них освободили.
За прошедшее воскресенье в деревнях, расположенных недалеко от военного аэродрома в Мачулищах, задержали минимум 20 человек. Такую цифру озвучил 6 марта правозащитный центр «Весна».
По данным правозащитников, 14 из них отпустили, а шестерых отправили за решетку. Причина задержания этих людей устанавливается.
Напомним, утром 26 февраля в окрестностях военного аэродрома 50-й смешанной базы Военно-воздушных сил Беларуси в Мачулищах (Минский район) местные жители услышали несколько взрывов.