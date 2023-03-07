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В деревнях возле Мачулищей за воскресенье задержали около 20 человек

  • 7.03.2023, 1:04
  • 1,870
В деревнях возле Мачулищей за воскресенье задержали около 20 человек

14 из них освободили.

За прошедшее воскресенье в деревнях, расположенных недалеко от военного аэродрома в Мачулищах, задержали минимум 20 человек. Такую цифру озвучил 6 марта правозащитный центр «Весна».

По данным правозащитников, 14 из них отпустили, а шестерых отправили за решетку. Причина задержания этих людей устанавливается.

Напомним, утром 26 февраля в окрестностях военного аэродрома 50-й смешанной базы Военно-воздушных сил Беларуси в Мачулищах (Минский район) местные жители услышали несколько взрывов.

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