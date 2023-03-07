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Зеленский прокомментировал видео расстрела украинского военного после слов «Слава Украине!»

  • 7.03.2023, 3:52
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Зеленский прокомментировал видео расстрела украинского военного после слов «Слава Украине!»
Владимир Зеленский

Президент Украины пообещал найти убийц.

Найти убийц украинского военного, которого расстреляли после слов «Слава Украине!», пообещал президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении 6 марта.

— Сегодня появилось видео, как оккупанты зверски убили война, который храбро сказал им в глаза: «Слава Украине!». Хочу, чтобы мы все вместе, в единстве, ответили на его слова: «Герою слава! Героям слава! Украине слава!» И мы найдем убийц, — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что в его стране всегда будет звучать «Слава Украине!»

— И миллионы всегда будут отвечать: «Героям слава!» Всегда будет именно так. Украина не забудет подвига каждого и каждой, чья жизнь навеки дала свободу для Украины. Я благодарен всем, кто сейчас воюет за Украину. Благодарю каждого и каждую, кто помогает Украине. Вечная память и слава всем украинским героям разных времен, которые мечтали и боролись за свободу для Украины. Украина победит! Слава Украине! — отметил Зеленский.

Ранее в Сети появилось видео расстрела, предположительно, украинского военнопленного. В ролике мужчина в форме ВСУ, стоящий в неглубокой яме, докуривает сигарету и произносит «Слава Украине». После чего раздается автоматная очередь и возглас «Да ты, ****, сдохни».

Когда и где была сделана видеозапись, неясно, ее подлинность независимыми источниками пока не подтверждена. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело за нарушение законов и обычаев войны.

Напомним, Женевская конвенция запрещает жестокое обращение с военнопленными. Россия и Украина периодически обвиняют друг друга в нарушении этих правил. Так, в ноябре прошлого года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после появления видеозаписей, сделанных в районе деревни Макеевка под Сватово в Луганской области. На первой из них группу военных, предположительно, в форме вооруженных сил РФ берут в плен во дворе жилого дома, затем появляется человек с оружием, звучат звуки выстрелов, и видео резко обрывается. На втором — уже видны тела 12 солдат в той же форме.

В конце июля в российских телеграм-каналах было обнародовано видео пыток военнопленного украинца, в котором мужчине отрезали гениталии канцелярским ножом.

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