Зеленский прокомментировал видео расстрела украинского военного после слов «Слава Украине!» 7.03.2023, 3:52

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Владимир Зеленский

Президент Украины пообещал найти убийц.

Найти убийц украинского военного, которого расстреляли после слов «Слава Украине!», пообещал президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении 6 марта.

— Сегодня появилось видео, как оккупанты зверски убили война, который храбро сказал им в глаза: «Слава Украине!». Хочу, чтобы мы все вместе, в единстве, ответили на его слова: «Герою слава! Героям слава! Украине слава!» И мы найдем убийц, — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что в его стране всегда будет звучать «Слава Украине!»

— И миллионы всегда будут отвечать: «Героям слава!» Всегда будет именно так. Украина не забудет подвига каждого и каждой, чья жизнь навеки дала свободу для Украины. Я благодарен всем, кто сейчас воюет за Украину. Благодарю каждого и каждую, кто помогает Украине. Вечная память и слава всем украинским героям разных времен, которые мечтали и боролись за свободу для Украины. Украина победит! Слава Украине! — отметил Зеленский.

Ранее в Сети появилось видео расстрела, предположительно, украинского военнопленного. В ролике мужчина в форме ВСУ, стоящий в неглубокой яме, докуривает сигарету и произносит «Слава Украине». После чего раздается автоматная очередь и возглас «Да ты, ****, сдохни».

Когда и где была сделана видеозапись, неясно, ее подлинность независимыми источниками пока не подтверждена. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело за нарушение законов и обычаев войны.

Напомним, Женевская конвенция запрещает жестокое обращение с военнопленными. Россия и Украина периодически обвиняют друг друга в нарушении этих правил. Так, в ноябре прошлого года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после появления видеозаписей, сделанных в районе деревни Макеевка под Сватово в Луганской области. На первой из них группу военных, предположительно, в форме вооруженных сил РФ берут в плен во дворе жилого дома, затем появляется человек с оружием, звучат звуки выстрелов, и видео резко обрывается. На втором — уже видны тела 12 солдат в той же форме.

В конце июля в российских телеграм-каналах было обнародовано видео пыток военнопленного украинца, в котором мужчине отрезали гениталии канцелярским ножом.

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