Эстония призывает ЕС вдвое снизить верхний предел цены на российскую нефть
- 7.03.2023, 5:32
Сейчас предел составляет 60 долларов.
Европейский Союз должен вдвое снизить в этом месяце верхний предел цены на российскую нефть, который сейчас составляет 60 долларов, и еще больше ограничить возможности Москвы финансировать войну в Украине.
Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии в интервью Bloomberg.
«Мы должны установить верхний предел цены на российскую сырую нефть, чтобы она не позволяла российскому государству получать сверхприбыли», - сказал Рейнсалу.
По его словам, сокращение лимита вдвое было бы «правильным направлением».
Страны ЕС взяли на себя обязательства в принципе удерживать верхний предел на уровне 5% ниже среднерыночных цен. Однако, любые изменения этого порога устанавливаются странами «Большой семерки», которые должны встретиться позже в этом месяце, чтобы обсудить этот вопрос.
Рейнсалу также заявил, что лидеры ЕС должны усилить санкции против российских банков и ядерной энергетики.
Глава МИД Эстонии также отметил необходимость бороться с методами обхода санкций, которые позволяют РФ получать доступ к технологиям для военных нужд.
США и другие страны пока неохотно идут на снижение верхней границы из-за опасений, что это может привести к скачку цен на нефть, поэтому снижение на величину, предложенную Рейнсалу, маловероятно. Кроме того, решение об изменении верхнего предела цены потребует поддержки сначала G-7, а затем единодушия среди всех стран-членов ЕС.
Рейнсалу заявил, что банковская и страховая системы России все еще могут работать в международной сети SWIFT, в то время как верхний предел цены на нефть должен быть распространен на природный газ.
«Конечно, это вопрос консенсуса, но мы не отступим от нашего призыва», - сказал Рейнсалу.