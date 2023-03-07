Эстония призывает ЕС вдвое снизить верхний предел цены на российскую нефть 7.03.2023, 5:32

Сейчас предел составляет 60 долларов.

Европейский Союз должен вдвое снизить в этом месяце верхний предел цены на российскую нефть, который сейчас составляет 60 долларов, и еще больше ограничить возможности Москвы финансировать войну в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии в интервью Bloomberg.

«Мы должны установить верхний предел цены на российскую сырую нефть, чтобы она не позволяла российскому государству получать сверхприбыли», - сказал Рейнсалу.

По его словам, сокращение лимита вдвое было бы «правильным направлением».

Страны ЕС взяли на себя обязательства в принципе удерживать верхний предел на уровне 5% ниже среднерыночных цен. Однако, любые изменения этого порога устанавливаются странами «Большой семерки», которые должны встретиться позже в этом месяце, чтобы обсудить этот вопрос.

Рейнсалу также заявил, что лидеры ЕС должны усилить санкции против российских банков и ядерной энергетики.

Глава МИД Эстонии также отметил необходимость бороться с методами обхода санкций, которые позволяют РФ получать доступ к технологиям для военных нужд.

США и другие страны пока неохотно идут на снижение верхней границы из-за опасений, что это может привести к скачку цен на нефть, поэтому снижение на величину, предложенную Рейнсалу, маловероятно. Кроме того, решение об изменении верхнего предела цены потребует поддержки сначала G-7, а затем единодушия среди всех стран-членов ЕС.

Рейнсалу заявил, что банковская и страховая системы России все еще могут работать в международной сети SWIFT, в то время как верхний предел цены на нефть должен быть распространен на природный газ.

«Конечно, это вопрос консенсуса, но мы не отступим от нашего призыва», - сказал Рейнсалу.

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