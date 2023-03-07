Пионтковский: Путин начинает третью войну 7.03.2023, 8:05

Андрей Пионтковский

Две предыдущие он проиграл.

Российский диктатор Владимир Путин уже проиграл две войны. Сейчас он начал третью и надеется хотя бы в ней победить. Это – стратегия «вечной войны».

Об этом в разговоре с украинским журналистом Романом Цымбалюком рассказал российский публицист и оппозиционер из США Андрей Пионтковский, передает «24 канал». По его словам, во время полномасштабного вторжения Владимир Путин затеял уже третью «войну». Предыдущие две он проиграл.

Как подчеркнул Пионтковский, первую войну он объявил 24 февраля 2022 года – в начале полномасштабного вторжения. Ее условно можно назвать Четвертой мировой войной. Это был реванш за поражение СССР в Третьей мировой холодной войне.

«Объявленная им Четвертая мировая была как реванш за поражение СССР в Третьей мировой холодной войне. Гитлер так начал Вторую мировую, чтобы реваншироваться за Первую мировую. Они с Патрушевым готовили использование тактической ядерки в качестве шантажа. А также угрожали, чтобы НАТО «собирало манатки» и уходило из Европы», – отметил Пионтковский.

Он предположил – если бы, не дай Бог, Украина упала, Путин стал бы на границах стран Балтии и Польши и начал бы ядерный шантаж, чтобы НАТО ушло из Восточной Европы. И в таком варианте Запад мог бы повестись на такие угрозы.

«Этот шантаж не сработал. Украина своим героическим сопротивлением совершила огромную работу и разрушила этот сценарий. Как говорил Зеленский, за год Украина научила Запад не бояться россиян и российского шантажа», – подчеркнул Пионтковский.

Эту войну Путин проиграл. Но решил уничтожить Украину конвенционным оружием. Впрочем, героическое сопротивление ВСУ и других сил обороны сорвало планы диктатора. Поэтому теперь он объявил о третьей войне – «рутинной» или «вечной».

Это можно было увидеть на выступлении Путина перед федеральным собранием, где тот рассказывал бред об успехах в экономике и среди всего заявил, что будет давать 2 недели отпуска оккупантам за каждые полгода войны.

«Это – другая война. Рутинная война. На несколько лет, которая становится таким себе незаметным фоном. Идут надои молока, растут урожаи, участники войны уходят в отпуск. Рутинизация войны. Сейчас он борется за более реальную цель – за свою жизнь», – считает публицист.

Так, по мнению Пионтковского, Путин пытается затянуть время, чтобы, в конце концов, Запад устал и попытался надавить на Украину, чтобы сделать определенную «ничью» в войне.

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