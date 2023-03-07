Под Брянском вспыхнул масштабный пожар

Под Брянском вспыхнул масштабный пожар1
- 7.03.2023, 8:11
Огонь охватил комплекс с гостиницей, баней и магазинами.
В России ежедневно то новые пожары, то «хлопки». Так, к вечеру 6 марта в Брянской области небо осветило яркое зарево пламени.
И этот пожар довольно масштабный. По данным местных СМИ, экстренных служб и телеграм-каналов, его площадь достигает 1600 квадратных метров, сообщает «24 канал».
Известно, что огонь вспыхнул в поселке Новые Дарковичи, что под Брянском, вблизи многофункционального комплекса. Сначала пламя разгорелось в помещении шиномонтажа «Авторитет», а затем перекинулось на другие здания.
Так, пылают в Брянской области:
отель,
баня,
кафе,
автосервис,
аптека,
магазины.
Поэтому из-за его масштаба пожару предоставили повышенный ранг сложности. И неудивительно. На видео свидетелей, распространяющихся в сети, видно высокое пламя и дым, закрывший почти все небо.
Привлекли более 80 пожарных
Чтобы усмирить огонь, на место пожара выехали 83 пожарных и 30 единиц техники. Им только около 21:00 удалось локализовать возгорание.
Как сообщают российские спасатели, из-за чрезвычайной ситуации пришлось эвакуировать трех человек. Однако, по предварительным данным, никто не пострадал.