«За Комо!»: Соловьев рассказал, как его чуть не убили под Угледаром

«За Комо!»: Соловьев рассказал, как его чуть не убили под Угледаром12
- 7.03.2023, 8:27
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Как далеко зашла беседа с русскими морпехами, неизвестно.
Как сообщал сайт, российского пропагандиста Владимира Соловьева едва не убили под Угледаром.
Центр военного противостояния в Украине стянулся в точку, где был Владимир Соловьев, пишет телеграм-канал «Времени на раскачку нет».
Он якобы приехал выступать перед морпехами. Наверное, с рассказом о красоте закатов на озере Комо, о том, что надо наступать, дойти до Италии и освободить его виллы.
Как далеко зашла беседа, неизвестно. По словам самого Владимира Соловьева, он попал под обстрел: «Как выяснилось сегодня, произошла утечка информации о том, что я должен быть в этом подразделении, и за нами стали охотиться. Во время нашей беседы с морпехами начались прилеты, они корректировались с квадрокоптера, прилетов было немало».
Как было на самом деле – не знаем. На доступном в сети видео ничего такого не видно.
Вот пошел бы Соловьев на штурм («За Комо! За тосканские виноградники! Ура!»), кричал что-то, как в телевизоре, когда он не в духе и, словно сидит на осколках от разбитой итальянской мечты.