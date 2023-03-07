Мобилизованные из Белгородской области РФ взбунтовались и отказались воевать за «ДНР» 3 7.03.2023, 8:40

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фото: reuters

От их роты осталось едва 10 человек.

Очередные российские оккупанты, оказавшиеся на фронте в Украине, отказываются воевать под командованием «военных» формирования «ДНР».

Служащие территориальной обороны Белгородской области пожаловались, что вместо защиты своих населенных пунктов их отвезли в ОРДО, где сразу отправили на передовую. Оккупант жалуется, что везли их без приказов и объяснений в течение 14 часов.

Оккупанты уверяют, что до 1 марта находились в поселке Шебекино, после чего без приказов и необходимых бумаг их отправили в формирование «ДНР». Инструктаж не провели, документы и военные билеты забрали и направили в штурмовую бригаду «ДНР». Оккупант жалуется, что везли их без приказов и объяснений в течение 14 часов.

Россияне боятся напрямую обвинить свое командование, потому говорят, что это сделали служащие местных «вооруженных сил» или некоего мифического «ополчения», сообщает ТГ-канал «Осторожно, новости».

Как и во всех предыдущих аналогичных обращениях россиян из других регионов, захватчики из Белгородской области утверждают, что не отказываются от службы, но будут исполнять приказы только в составе ВС РФ. Они пожаловались, что их «загнали» штурмовать деревни без разведки, без связи, без карт местности.

«Какая-то хр*нь полнейшая. Личный состав гибнет. Вот все, что осталось от моего взвода. Из всей роты», — говорит оккупант. От самой роты – может насчитывать от 80 до 250 бойцов – осталось едва 10 солдат.

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