Друга Лукашенко поймали на контрабанде из ЕС 7.03.2023, 9:19

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сергей тетерин

Поставки идут в обход санкций.

Друг Лукашенко, белорусский бизнесмен Сергей Тетерин ввозит в Беларусь из ЕС некоторые запрещенные продукты в обход санкций и в отсутствие конкуренции продает их по более высокой цене. Об этом говорится в расследовании Белорусского расследовательского центра (БРЦ).

Подконтрольная Тетерину компания «БелГлобалГарант», как утверждают расследователи, получила эксклюзивное право на импорт продуктов из Евросоюза, в том числе немецкого шоколада марки Ritter Sport. Этот шоколад исчез из белорусских магазинов в прошлом году вследствие введенных Лукашенко «контрсанкций» на продукцию из ЕС.

Теперь шоколад Ritter Sport снова можно купить в Беларуси в сети магазинов «Корона», но уже по более высокой цене. Расследователи выяснили, что продукцию Ritter Sport в белорусские магазины поставляет «Логистическая компания «Восток». По данным источника БРЦ, эта компания – публичная «ширма», за которой стоит фирма «БелГлобалГарант». Основателем обеих компаний, как отмечается в расследовании, является Сергей Тетерин, бизнесмен, подпавший под санкции ЕС как «кошелек» Лукашенко.

Расследователи обратили внимание на то, что «Логистическая компания «Восток» и «БелГлобалГарант» не получали необходимые для импорта шоколада из ЕС квоты от министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси. Именно оно выдает белорусским компаниям специальные квоты на импорт продукции из ЕС, находящейся под «контрсанкциями» властей.

На вопрос о том, каким образом фирмы Тетерина могли наладить поставки импортного шоколада в обход санкций, юрист Михаил Кирилюк заявил, что бизнесмен не мог бы этого сделать без разрешения Лукашенко.

«Я не могу представить ситуацию, когда в Беларуси бизнесмен – крупный, провластный – делает что-то существенное, нарушающее закон и это происходит без ведома и согласия администрации Лукашенко", – уточнил он.

Расследователи отметили, что Тетерин для получения преференций неоднократно письменно обращался к Лукашенко, прося создать ему специальные условия для ведения бизнеса, «иногда – вразрез законам, нормам и регламентам». Свое многомиллионное состояние, как говорится в расследовании, он заработал благодаря тесным связям с Лукашенко, у которого он состоит личным тренером по теннису.

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