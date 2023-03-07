Белорус работал больше года, но должен вернуть нанимателю 21 тысячу рублей 7.03.2023, 9:31

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иллюстративное фото

Парадоксальная ситуация произошла с менеджером по продажам.

Как доказать, что вы оказали услугу, которую нельзя потрогать, нельзя сфотографировать? Алексей не смог убедить суд, что давал устные консультации, и теперь должен вернуть 15 тыс. рублей, которые ему выплатили за 14 месяцев. Кроме того, мужчина обязан выплатить бывшему нанимателю 6 тыс. рублей — это компенсация судебных расходов истца и пеня за пользование чужими денежными средствами. То есть долгов у Алексея на 21 тыс. рублей. При этом человек настаивает: он оказывал услуги, и подтверждения у него есть, пишет onliner.by.

«Юристы мне сказали: это частая ситуация среди тех, кто оказывает устные услуги»

На встречу с журналистом Алексей пришел с папкой толщиной в палец. Мужчина протягивает нам несколько заявлений его коллег с подтверждением, что они получали от него устные консультации. Суд не счел их достаточным доказательством.

Примерно пять лет, с 2017 по 2022-й, Алексей работал менеджером по продажам в «СиманоГрупп» — представители этой компании и подали на него в суд.

Давайте сразу упомянем важную деталь: мужчина был наемным сотрудником, а потом дополнительно стал оказывать своему нанимателю услуги устного характера как ИП. Как так получилось?

— Я был менеджером по продажам в организации, которая занимается вентиляционным оборудованием. Я в этой сфере уже десять лет, у меня большой опыт, я сам монтажник. Одно дело — продавать карандаши, другое — продвигать сложное оборудование. Когда к нам на работу устраивались неопытные менеджеры, они постоянно дергали меня с просьбой помочь. Вот я и попросил у директора, чтобы мне доплачивали за эту помощь другим менеджерам. У меня было открыто ИП, и компания заключила со мной договор на оказание консультаций. Коллеги подходили ко мне и говорили: нужно подобрать оборудование по техническим данным заказчика, — и я стал помогать им.

Почему директор решил не повысить зарплату сотруднику, а именно оформить с ним договор как с ИП? Одно из объяснений Алексея — он оказывал услуги именно как ИП, потому что техническое консультирование не входит в должностные обязанности менеджера по продажам.

— У читателя может возникнуть вопрос: а чем же занимались эти неопытные менеджеры, если они не разбирались в оборудовании, которое продавали?

— Вели переговоры, просчитывали риски-убытки, искали транспорт. Занимались продажей.

Все было в порядке около года. Алексей, по его словам, консультировал коллег, подписывались акты о проделанной работе, а потом среди руководства заварился какой-то спор. И тут началось.

Как говорит Алексей, у нового владельца возник конфликт с директором, и в организации стали искать повод для увольнения последнего: обвинили его в том, что через ИП сотрудника выводил деньги из компании.

— Учредитель сказал мне: «Мы считаем акты выполненных работ неправомерно подписанными». Была инициирована проверка. Меня спросили: «А как ты проводил консультации? Как помогал подбирать оборудование, как к тебе обращались, как ты выдавал информацию?» Бывший директор подтвердил, что я действительно работал, консультировал менеджеров. Коллеги написали подтверждение в мою пользу. После этого на время служебной проверки меня отправили в отпуск. А потом показали результаты отчета: что консультации мной фактически не оказывались, что мною нанесен ущерб компании. Меня уволили по статье «Причинение ущерба предприятию».

Сейчас я работаю в конкурирующей компании, некоторые заказчики ушли вместе со мной. Поэтому в «СиманоГрупп» обижены на меня.

С меня хотели взять еще 250 тыс. рублей за то, что я как ИП оказывал услуги монтажа оборудования. Но если они («СиманоГрупп». — Прим. Onlíner) правы, то почему не забрали эти деньги? Потому что состава преступления нет. До суда они пытались со мной бодаться через ОБЭП, но это ни к чему не привело.

Представители «СиманоГрупп» решили судиться со своим бывшим сотрудником. Суды длились больше полугода, Алексей их проиграл.

— Еще когда я увидел повестку в своем почтовом ящике, отнесся к этому спокойно: у меня были акты, документы, показания свидетелей. Юристы, которые оказывали мне помощь, сказали: это частая ситуация среди тех, кто оказывает услуги устного характера, их обвиняют в отмывании денег. Я был уверен, что суд примет мою сторону, ведь у меня были подтверждения моей работы. Не понимаю, почему суд принял решение не в мою пользу.

В нынешнем январе Алексей зашел в интернет-банкинг проверить сумму на карте и увидел там баланс в минус 21 тыс. рублей — привет от ОПИ. Что теперь? Мужчина планирует обжаловать решение суда. На юридическую помощь он уже потратил 4,5 тыс. рублей.

— Что, на ваш взгляд, нужно делать, чтобы не попасть в такую ситуацию?

— Более щепетильно подходить к оформлению документов, составлять не только акты выполненных работ, но еще и прикреплять к ним отчеты. В суде спрашивают: «Как вы отчитывались перед руководством?» У меня был только устный отчет — этого мало.

Мнение второй стороны

Мы позвонили в «СиманоГрупп», с нами поговорил учредитель компании Евгений Аношин.

По словам Евгения, данной ситуацией занимались три суда, и все три инстанции подтвердили правоту «СиманоГрупп».

— У Алексея сложились хорошие отношения с директором. Алексей работал в «СиманоГрупп» с 2017-го, а потом он начал оказывать нашей компании услуги как ИП. Директор мне говорил, что все хорошо, что так и надо для фирмы. А потом я посмотрел, что за год или два сотрудник как ИП получил на свой счет порядка 260 тыс. рублей, это примерно €100 тыс. За что? Раньше я думал, что он в свои выходные как ИП монтирует оборудование. А потом посмотрел документы, в них о работе Алексея написано обтекаемо: он получил оплату за шеф-монтаж (это организационно-техническое руководство монтажом оборудования. — Прим. Onlíner), доказать выполнение которого невозможно.

Позже Алексей сказал нам, что в течение трех-четырех лет оказал услуги компании «СиманоГрупп» по монтажу и шеф-монтажу на 45 объектах: «Я собирал и монтировал оборудование, и есть доказательства, что эти работы выполнялись: документы, подтверждение заказчиков, фотоматериалы. Шеф-монтаж предполагает проверку качества монтажа: правильно смонтировано оборудование или нет»

Наш бывший сотрудник говорит, что как ИП помогал коллегам подбирать оборудование. Чтобы вы понимали, у нас люди с высшим техническим образованием. Кому он мог помогать?

Мы обратились в ОБЭП, но там сказали идти в суд. А суд принял нашу сторону, потому что никаких консультационных работ не было. Чтобы подбирать оборудование, нужно программное обеспечение. У Алексея его нет, оно было у нас, мы это ПО в аренду не давали. Я не знал, что если звоню своему наемному сотруднику и задаю ему вопрос по работе, то это, оказывается, я беру консультацию у него как у ИП за отдельную плату.

Такое совпадение: Алексей и наш бывший директор сейчас работают вместе. Мы будем и дальше судиться, попробуем вернуть деньги за шеф-монтаж.

— Работники вашей компании подтвердили, что они получали консультационные услуги от Алексея, он показывал нам письменные заявления. А вы говорите, что не оказывал.

— Я говорил с этими людьми: «Он давал вам консультацию?» — «Нет, не давал». В суде они дали подтверждения, что знали, что Алексей работает как ИП. Так и я об этом знал. Но они не были в курсе, что он их консультирует как индивидуальный предприниматель.

Как не попасть в подобную историю, если вы зарабатываете устными консультациями? Комментарий юриста

— Такие случаи действительно нередки: когда подают в суд на человека, который оказывал услуги в виде устных консультаций, и настаивают, что консультаций не было. Потому что через таких людей и правда могут выводить деньги из компании, — говорит юрист Илья Латышев, автор телеграм-канала «Илья Латышев | Юр. новости».

— Как обезопасить себя от подобных ситуаций человеку, который оказывает устные услуги?

— Нужно фиксировать доказательства своей работы: вести переписки с заказчиком и сохранять их, записывать консультации на диктофон, а если это консультации по Zoom, то записывать их, сохранять и хранить в течение как минимум трех лет.

И все равно не факт, что это поможет вам потом в суде. У меня лет семь назад был случай: человек давал консультации — и устные, и письменные. Были подписанные акты, были показания свидетелей в его пользу. Когда компания ушла в банкротство, управляющий посмотрел на суммы, которые выплачивались консультанту, и счел это выводом денег. Подал иск в суд. В суде бывший директор подтвердил, что получал консультации по маркетингу и управлению, применял полученные знания для развития компании. Были подписанные акты. И несмотря на все это, суд постановил, что консультант не оказывал услуги и должен вернуть полученные деньги.

Если резюмировать: когда вы кого-то консультируете, постарайтесь сохранять доказательства. Но даже наличие доказательств не всегда может помочь, если на вас подадут в суд.

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