Диагноз Медведева Анатолий Несмиян

7.03.2023, 9:38

Анатолий Несмиян

Пациент крайне перспективен для изучения.

Медведев, которому делать, похоже, решительно нечего, снова ударился в писательский жанр. Местом излияния своей активности он избрал теперь сайт Единой России.

В сущности, единственное, что интересно в его опусах - это появление всё новых оборотов и словосочетаний. Собственно содержательная часть по сравнению с ними не имеет никакого значения.

В этот раз Медведев снова развернулся к международной повестке и неоколониализму, борьба с которым - священный долг нынешней России.

«Острое лезвие турбулентности», «гнойник застарелых проблем», «международная хирургия для удаления злокачественной опухоли колониального прошлого», «протухла и смердит», «чумная рука Лондона», «двумерная биполярка» (это про двуполярный мир, если кто не понял) и иные перлы сумеречного сознания бывшего зиц-президента.

Любой психолог-нарколог, когда его допустят в камеру с Медведевым, сможет диссертацию написать на его примере. Пациент крайне перспективный для изучения.

Анатолий Несмиян, t.me

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