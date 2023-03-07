Диагноз Медведева
- Анатолий Несмиян
- 7.03.2023, 9:38
Пациент крайне перспективен для изучения.
Медведев, которому делать, похоже, решительно нечего, снова ударился в писательский жанр. Местом излияния своей активности он избрал теперь сайт Единой России.
В сущности, единственное, что интересно в его опусах - это появление всё новых оборотов и словосочетаний. Собственно содержательная часть по сравнению с ними не имеет никакого значения.
В этот раз Медведев снова развернулся к международной повестке и неоколониализму, борьба с которым - священный долг нынешней России.
«Острое лезвие турбулентности», «гнойник застарелых проблем», «международная хирургия для удаления злокачественной опухоли колониального прошлого», «протухла и смердит», «чумная рука Лондона», «двумерная биполярка» (это про двуполярный мир, если кто не понял) и иные перлы сумеречного сознания бывшего зиц-президента.
Любой психолог-нарколог, когда его допустят в камеру с Медведевым, сможет диссертацию написать на его примере. Пациент крайне перспективный для изучения.
Анатолий Несмиян, t.me