Как правильно заряжать смартфон, чтобы сохранить батарею на долгие годы 7.03.2023, 9:41

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Три главных совета.

Аккумулятор – «ахиллесова пята» многих смартфонов. С ней сталкиваются как обладатели стареньких телефонов, которые уже отслужили свое, так и владельцы совершенно новых. При этом часто пользователи сами сокращают срок его работы, даже не подозревая этого.

Неправильная зарядка может не только сократить срок службы батареи, но и уменьшить общую производительность смартфона. Издание unian.net опубликовало несколько важных советов, как правильно его заряжать, чтобы сохранить батарею на долгие годы.

Используйте только оригинальное зарядное устройство

Использование китайских подделок или несертифицированных зарядных устройств может повредить батарею телефона и снизить ее срок службы в долгосрочной перспективе. Поэтому рекомендуется использовать только оригинальные зарядные устройства, поставляемые производителем.

«Родная» зарядка обычно имеет определенные характеристики и спецификации, которые соответствуют вашему смартфону. Это означает, что она предназначена для обеспечения оптимального заряда и может содержать механизмы, которые защищают от перегрузки, короткого замыкания и перегрева.

Не держите телефон на зарядке слишком долго

Большинство экспертов скажут вам, что не следует доводить батарею смартфона до 100% и оставлять его на зарядке на длительный период, особенно на всю ночь. Это связано с тем, что современные устройства автоматически перестают заряжаться при достижении полного заряда, но когда через несколько минут уровень падает до 99%, процесс зарядки возобновляется. Такое поведение приводит к многократной перезарядке батареи, что ускоряет ее деградацию.

Если вы привыкли либо нет другой возможности, кроме как оставлять смартфон на зарядке на всю ночь, установите себе специальное приложение AccuBattery и выставьте допустимый максимум заряда в 85-90%.

Не допускайте перегрева

Еще одно полезное решение для продления жизни телефона – не подвергать его воздействию очень высоких или слишком низких температур. Следите за тем, чтобы устройство не находилось на открытом солнце, так как оно может быстро перегреться. Идеальная температура эксплуатации – в пределах от 16 до 22 °C.

Кроме того, не используйте телефон в течение длительного времени, когда он заряжается, поскольку это тоже может привести к перегреву, что, в свою очередь, негативно скажется на сроке эксплуатации батареи.

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