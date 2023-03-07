Стало известно, какие вещи Виктора Бабарико лукашисты продавали «с молотка» 3 7.03.2023, 9:57

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Виктор Бабарико

Не только автомобиль.

В Минске 6 марта не состоялся аукцион по продаже трехкомнатной квартиры, которая принадлежит Сергею Тихановскому. Причина — не нашлось желающих ее купить. Как выяснилось, ранее в 2022 году на аукцион выставляли лоты от еще одного политзаключенного — Виктора Бабарико. Речь об оптическом прицеле и долях в уставном фонде компаний. При этом по некоторым лотам хоть и был указан должником банкир, но принадлежали они, как следует из объявлений, его сыну Эдуарду, пишет zerkalo.io.

Напомним, ранее в 2021-м с молотка ушел арестованный автомобиль Ford Fiesta Виктора Бабарико.

Как на аукцион трижды выставляли оптический прицел

Через интернет-площадку «БелЮрОбеспечения» кроме Ford Fiesta (его в итоге продали на торгах в 2021 году, об этом писали многие СМИ) Виктора Бабарико реализовали также оптический прицел Victory V8 с царапинами по корпусу. На торги его в 2022 году выставляли трижды.

Первый раз прицел продавали в июле прошлого года. Начальная цена лота составляла 1400 рублей. В торгах приняли участие восемь человек, выиграл участник, предложивший сумму 5306 рублей. Однако аукцион признали несостоявшимся, так как победитель не оплатил покупку.

Второй раз аукцион прошел в сентябре 2022 года, начальную цену на прицел снизили до 1120 рублей. В аукционе приняли участие семь человек, выиграла ставка 4 599,40 рубля. Но как и в первый раз, лот не оплатили, аукцион не состоялся.

В третий раз прицел продавали в ноябре прошлого года. В торгах приняли участие 11 человек. Лот уценили до 840 рублей, его продали за 3 918,6 рубля, в этот раз прицел оплатили.

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