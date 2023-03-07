«Вагнер» идет на Москву 2 Елена Степовая, «Информационное сопротивление»

7.03.2023, 10:03

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Чего кривитесь, россияне?

Как вы помните с 2014 года россияне идут «на Берлин». Эта зацикленность «на Берлин» удивляет и раздражает, особенно, когда знаешь сколько россиян живут в том же Берлине, в Европе, пользуются всеми цивилизационными благами, но мечтают, чтобы туда, где они живут дошли войска орды и уничтожили их мир.

Все, что связано с Германией, – в России это «фашисты». Хотя, если рассмотреть все лозунги россиян, то «фашисты» у них везде, в любой стране мира, которая живет лучше России. Опять же, в каждой такой «фашистской» стране живут те россияне, которым удалось подзаработать деньжат, чтобы убежать из своего рая.

Удивительный, неизлечимый мир. Но кажется для россиян появилось чудодейственное лекарство, которое может вылечить их от «наберлинивания» и маниакального страха «фашизма». Создали это лекарство сами россияне, поэтому отнесем его к категории «аналоговнет». Это лекарство пока работает незаметно, регионально, но достаточно эффективно. Более того, тенденции сегодняшнего дня указывают на то, что это лекарство скоро, совсем скоро, появится в каждом городе России. И чем скорее Россия станет страной гетто, закрытой в своем мире, чем сильнее, выше, вооружённее будут наши границы, тем действеннее будет это лекарство.

Вы, наверное, очень удивлены, что придется объяснять, почему я в таком восторге от лечения россиян.

Общество, которое милитаризовано от детсада до пенсионной деменции, не может быть вылечено ничем, кроме страха, боли, потерь и унижения. То есть всем тем, что они готовили нам и тем странам, через которые собирались идти на Берлин, включая сам Берлин. Что русские вкладывают в слова «на Берлин», то же самое, что вкладывали в «Киев за три дня», «денацификация», «деукраинизация», то есть изнасилования, уничтожение, унижения, пытки, мародерство.

Вот плохо, что немцам это не рассказывают эти мечты простого русского народа, пускающего слюни в мечтах, как будет насиловать немок и грабить их дома. Я бы рассказывала, чтобы потом, когда Россия начнет умолять о гуманитарной помощи, никто не бросился ее спасать, как в 90-е, когда самолетами везли еду голодающим россиянам из Германии, США, Японии. Когда в России образуется абсолютное критическое большинство тех, кто видел войну и чувствовал вкус крови, тех, кто пойдет на все, чтобы осуществить свои мечты «на Берлин», но в замкнутом пространстве своей страны, вот тогда и родится антидот от русского мира, который вылечит Россию, при этом убив большинство россиян. Ну, это побочка, бывает.

Пока россияне на Берлин как-то не очень, на Ростов, Питер и Москву пошли «Вагнер», «Сомали» и «Пятнашка». Ну, о «Вагнере» вы знаете, а вот «Сомали» и «Пятнашка», это уже выкормыши России – лугандонцы.

Так, именно в том, что в Россию побежит, вернётся большинство милитаризованных, военных, террористически настроенных людей, которые уже привыкли убивать, мародерить и насиловать, вооруженных, жестких и циничных, убивавших русскоязычных, я и вижу лекарство для России. Ибо пока в России не потечет кровавая юшка, пока от страха не будет трясти каждую семью, которая будет молиться, чтобы к ней ночью не ворвались террористы-грабители, они не поймут, что они сотворили. Поэтому лекарство для России банально: «Я породил тебя, я тебя и убью».

Количество оружия, количество находившихся на фронте людей, количество криминала, количество милитарно настроенных, количество уже просто психологически готовых маньяков, больных от пропаганды людей в России достигло критической точки. Именно поэтому в России растут показатели тяжких преступлений: убийств, изнасилований, ограблений. Это уже первые ласточки действия лекарства от русского мира, путинизма и имперства.

Еще немного и Россию накроет шквал бандитизма, а когда наши границы будут хорошо обустроены и укреплены военными, то в России и начнется бум террора, который россиянам устроят россияне. Ибо, как показала история Донбасса, когда кончаются чужие, начинают убивать своих.

Да, именно так. Первоначально общество определяет условных «чужих», с которыми ведет беспощадную борьбу и оправдывает их убийства. «Враги народа» – это в постсоветском обществе уже навсегда. Как только появляется спрос на врагов, общество начинает их штамповать, потому что это выгодно, потому что после штампа на лбу «враг», с ним можно делать все и это будет оправдано обществом.

Но когда, как Лугандонию, освободили от всех «чужих», там остались только условные «свои», но убийства и ограбления, насилие и изнасилования там только растут, потому что уже привыкли, потому что «бей своих, чтобы чужие боялись». То же будет в России. Общество войдет в раж, штампуя «врагов народа» и оправдывая их убийство, а затем останется один на один с убийцами.

Ростовскую область, так же как и Курскую, Белгородскую и Ставрополье, Питер и Москву трясет от банд, сбежавших вооруженными с фронта и терроризирующих местное население. Например, вот уже неделю в Ростовской области полицейские разыскивают военнослужащих из батальона «Сомали», которые самовольно покинули место службы в «Ды-Ны-Ры», захватив с собой оружие и множество боеприпасов.

Ростовчане, которые уже боятся ходить по темным улицам и привыкли к перестрелкам в городе, старательно присматриваются к соседям, потому что все сбежавшие с фронта действуют по одинаковой схеме: захватывают тихо какую-то семью, заходят с ними в дом, убивают и живут там тихо, пока их ищет полиция, затем переходят в другой дом и так добираются в большие города, часто используя карточки, документы убитых и замученных семей.

Это не первый розыск таких «гостей» с Донбасса и фронта. До этого разыскивали «вагнеровцев», нашли только одного бежавшего одиночку, а вот тех, кто убегает группами, никогда не находят. Потом искали беглецов из «Пятнашки», те вообще на БТРе поехали в Ростов.

Народ русский спрашивает «а где же границы», то есть «где наша граница, почему ее никто не ахраняит». Ну, она там, где и ваше ПВО, но это такое. Границу, то есть границы между Луганской, Донецкой областями и Россией Путин немного стер, потому что что-то там признал. Вот то, что он признал, теперь безнаказанно ездит в Ростов пострелять – пограбить – девок попортить.

Вот, как сообщил канал «Че по Ростову», фронтовики из террористической группировки, ой, не так, из «героического батальона народного ополчения Донбасса» вооруженные автоматическим оружием и боеприпасами в возрасте от 28 до 40 лет прибыли в Ростовскую область или Ростов (неизвестно где они именно) 15 февраля 2023 через экс-пограничный пункт Донецк.

Ты смотри, какие балованные эти ростовчане! Еще вчера это «наши донбасские братья, герои», а сейчас в розыск, мол «террористы». Как быстро пройден путь от любви к ненависти, всего один выстрел.

Кстати, это очень важное наблюдение: в 2014-м году жители Ростовской области, являющейся российско-украинским пограничьем, критическим большинством поддерживали войну и действия Путина, а сейчас ненавидят «ЛНР и ДНР» и считают пророссийских жителей Луганщины и Донетчины, виновными в том, что началась война, потому что звали Путина.

Это обсуждают сами жители ОРДЛО, мол, ростовчане очень нас ненавидят, они лучше относятся к беженцам из оккупированного Мариуполя, потому что считают их жертвами, а именно жителей Донбасса считают фундаментом войны, потому что на их высказывания опирался Путин, когда начинал войну с Украиной.

Новости о «прибытии» в Ростовскую область очередных вооруженных беглецов с фронта, распространяются здесь очень быстро, так как: план-перехват, блок-посты, проверки, выстрелы. Эти новости раздражают жителей Ростовской области, и они начинают задавать вопросы типа «как это прибыли, ведь их разыскивают», «как это вооружены, а где пограничники», «как это сбежали, то есть не все там так хорошо, как нам говорят» и другие.

Как прибыли? – а молча, на БТРе. А чего их пропустили? – а кто их остановит в форме, с автоматами, боеприпасами и на БТРе. Как в анекдоте: «А где получить права на вождение танка? Тю, кто же вас остановит, катайтесь без прав!».

Как они так долго прячутся? – тю, та то ж население России млеет перед всем военным, красивым, здоровенным, то есть людям же 9 лет рассказывали, что это «герои» из «народного ополчения», конечно людям в форме доверяют, их будут кормить, скрывать, потому что «плохой командир обижал», а если еще «сомалийцы» расскажут трагическую историю «любви» с кадыровцами, где их немножко бородатые ребята перепутали с овцами и «атбамбили в дамбас», то растовчане будут их не только от полиции прятать, но и на руках носить, потому что что такое изнасилование и унижение от кадыровцев там очень хорошо знают.

Вот так стремительно меняется жизнь в России. Еще вчера дорогие россияне мечтали, как будут уничтожать мир, а теперь уже боятся ходить по улицам, чтобы не попасть в поле зрения какого-нибудь «сомалийца» или «вагнеровца», которому Кремль дал все права на убийства, изнасилования и мародерство вместе с оружием.

Конечно же все горячие ребята из «вагнера» и «сомали» будут иметь целью Москву и Питер, потому что там весь смак русского мира и русской жизни. Знаете, а я пожелаю этим ребятам хорошей охоты на россиян. Детки путинско-кремлевского франкенштейна возвращаются домой и несут с собой полные обоймы русских скреп и мечт, вот это и есть лекарство для России. Горько, болезненно, но все, что им так нравится. Так что кривитесь, россияне?

Елена Степовая, «Информационное сопротивление»

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