ФСБ опозорилась с фейком о «покушении» на российского олигарха Малофеева 1 7.03.2023, 10:21

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Mercedes Benz S-Klasse W222

На пропагандистском видео «разминировали» не тот «Майбах».

Центр общественных связей ФСБ распространил видеоролик, где показано, как неизвестный подкладывает что-то под автомобиль, принадлежащий, как утверждается, председателю совета директоров группы компаний «Царьград» Константину Малофееву, а затем саперы разминируют машину с помощью робота.

Как пишет Thе Insider, видео крайне странное: минируют машину, припаркованную на обочине, где никто ее не охраняет, а разминируют почему-то не на том же месте, а в подземном гараже, в который ее непонятно как доставили. Впрочем, похоже, ее и не доставляли: на видео две разные машины.

В гараже стоит Mercedes Maybach W222. На задней стойке кузова можно заметить эмблему Maybach. У Mercedes в стандартной заводской комплектации, а также у Mercedes AMG на этом месте ничего нет.

Впрочем, видео с камеры наблюдения, где запечатлен момент минирования, низкого разрешения; в принципе, можно было бы предположить, что эмблема на нем незаметна, хотя это и маловероятно.

Но даже при низком разрешении нетрудно разглядеть, что на крышке багажника слева от эмблемы Mercedes ничего нет. У Mercedes Maybach там должна быть надпись Maybach.

Журналист Андрей Захаров обратил внимание и на другие труднообъяснимые моменты в версии ФСБ:

«На видео ФСБ, скорее всего, действительно „майбах” Малофеева — его знакомый подтвердил мне, что он в основном передвигается на этой машине. Однако с ним всегда ездит охранник и водитель, а барин, как и положено барину, восседает сзади. Собственно, это видно на доступных в сети снимках авто предпринимателя (сами лица там замазаны, но очевидно, на передних креслах два человека).

Таким образом, даже если Малофеев уйдет куда-то по делам вместе с охранником в районе шумной московской транспортной развязки (мало ли — приспичило!), то водитель-то должен остаться на месте. Правда, и этот вопрос можно опровергнуть: водитель поехал куда-то по личному поручению, и в этот момент взрывчатку и положили.

Классическая конспирология: все подозрительно, все можно опровергнуть — причем опровержения работают в обе стороны».

В любом случае видео ФСБ с «покушением», за которым якобы стоит агент СБУ Денис Капустин, вызывает много вопросов.

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