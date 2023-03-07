Как из Беларуси уехать работать в Польшу 7.03.2023, 10:42

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Что нужно знать, чтобы не нарваться на мошенников.

Польша – едва ли не самое популярное направление для эмиграции белорусов. Легализоваться в Польше можно через работу и обучение, а также по гуманитарным причинам в случае политического преследования. А если работа – единственный вариант, а полезных навыков нет?

Какую работу предлагают, если едем «без ничего куда угодно»

В Беларуси действует ряд компаний, предлагающих работу за границей. Согласно белорусским законам, необходимо регистрировать «деятельность, связанную с трудоустройством за пределами Беларуси» в Министерстве внутренних дел.

Единый реестр лицензий показывает только 10 компаний, имеющих соответствующую лицензию. Из них две действительно занимаются трудоустройством белорусов за границей, при чем одна специализируется только на врачах и Германии. Еще одна в списке – белорусская IT-компания, для которой трудоустройство за границей вряд ли является основным видом деятельности.

«Белсат» позвонил в компанию, специализирующуюся на трудоустройстве за границей, расспросив о процессе и о возможных вариантах. Назвались 32-летним мужчиной, не имеющим действующей визы и специальности, которая могла бы помочь трудоустроиться.

В компании предложили несколько вариантов работы и рассказали, что могут помочь с получением рабочей визы. Для этого нужно сначала выбрать место работы, потом подписать договоры с работодателем и посредником, дождаться приглашения на работу и через это приглашение получить рабочую визу.

Работа, убеждает посредник, вполне официальная. С работодателем подписывают трудовой договор (umowa o pracę), есть возможность найти работу на договор подряда (umowa zlecenia). За время получения визы вакансия может исчезнуть в одном городе, но должна появиться в той же компании в другом, но, утверждает посредник, не может быть такого варианта, когда подписываешь договор с одной компанией, а работаешь на другую: это незаконно, да и работодатель может предъявить претензии посреднику, а некоторые работодатели прописывают в контрактах штрафы за невыработку определенного времени.

Варианты для человека без должного опыта предложили такие:

Помощник оператора на производстве мебели. В небольшом городе между Познанью и Берлином нужно помогать оператору промышленного робота и контролировать качество. Ставка нетто («чистыми на руки») – 18,56 злотых ($4,2) в час в обычном случае, но для лиц возрастом до 26 лет – 20,75 злотых, для студентов – 25,7 злотых. Работа с понедельника по пятницу сменами по 8 часов (есть варианты на первую и вторую половину дня, а также на ночь), при желании можно брать дополнительные 4 часа к смене. За проживание попросят 350 злотых в месяц или компенсируют до 300 злотых, если самостоятельно снимать жилье. Температура в цехе комнатная, неприятных запахов нет, есть столовая, спецодежду выдают, проезд компенсируют, медосмотр делают бесплатно. Но необходимо владеть польским языком.

Упаковщик на склад интернет-магазина брендовой одежды. В небольшом городке в той же части Польши необходимо проверять возвращенные товары на целостность, запаковывать и сортировать их. Работа подходит мужчинам, женщинам и парам, но нужно иметь хорошее зрение и читать латинский алфавит. Работа сменами по 10-12 часов с двумя перерывами, 6 дней в неделю: выходит 240-260 часов в месяц. Зарплату не называют, но обещают 3 раза в неделю бесплатные фрукты и бутерброды.

Работник на мебельную фабрику. В деревне близ Ченстоховы нужно работать с обивкой мебели, уметь пользоваться простыми инструментами (шуруповерт, молоток, кисточка). Работа только для мужчин, 5-6 дней в неделю, смены по 9-10 часов (только дневные), зарплата – 18 злотых в час. Жилье и проезд бесплатные, есть система премий, дают возможность сделать карту побыту (вид на жительство).

Работа у крупного логистического оператора. Нужно контролировать качество запчастей, сортировать их, собирать с помощью сканера, работать с современным производственным оборудованием. Ставка в дневные смены – 18 злотых в час, в ночную смену – 21,6 злотых, в «сверхурочные» (переработку) – 27 злотых. Работа для мужчин, женщин и супругов возрастом до 45 лет. Жилье дают бесплатно, оплата только за коммунальные услуги и проезд к месту работы.

Услуги посредника с оформлением разрешения на работу и рабочей визы – 300 белорусских рублей. Для начала оформления нужен только паспорт, не старше 10 лет.

С работой за 18 злотых в час можно заработать $ 1000, работая по 10 часов в день 6 дней в неделю. Но стоит учитывать, что зарплата тысяча долларов в Польше – совсем не то, что та же сумма в Беларуси. Хотя цены на продукты в Польше ниже беларусских, жилье в Польше стоит значительно дороже (на аренду комфортной квартиры в крупном городе может пойти половина этой зарплаты), также ощутимо дороже медицина. Но эту тысячу долларов обещают за работу, не требующую квалификации, а нередко даже не требующую хороших знаний польского языка.

Найти работу таким путем легко?

Не совсем. Белоруска Ирина Иванова, ранее имевшая беларусскую лицензию на трудоустройство за рубежом, а теперь имеющая польскую, рассказывает «Белсату»:

«Самое легкое и простое – это иметь обычную рабочую профессию, ведь документы и виза делаются просто. Раньше можно было обратиться в Беларусь в агентство по трудоустройству и очень быстро поехать работать, так как агентства делали все документы, проводили их через беларусскую миграционную службу, что давало уверенность в реальных документах и работе. Также обычный сварщик мог и сам найти работу через русскоязычные польские сайты. Хорошие специалисты – строители, электрики, сварщики – очень были востребованы. И, поехав поработав один раз, обычно второй раз уже ехали сами, собирались в бригады и успешно работали».

После февраля 2022 года, отмечает Ирина, трудовая миграция «совсем исчерпала себя» из-за большого количества беженцев из Украины и продолжения миграции и беженства из Беларуси. Гражданам России теперь очень сложно, почти невозможно получить рабочие визы.

Как не попасть на мошенников?

О работе в Польше подробно рассказывает Центр белoрусской солидарности. Для начала можно посмотреть это 19-минутное видео:

Как работает эта система?

Ирина Иванова рассказывает, что по крайней мере раньше это работало следующим образом. Агентство по трудоустройству, имевшее на это лицензию, заключало договор с польской компанией об обеспечении работниками из Беларуси, компания-партнер давала образец трудового договора и выписку из реестра юридических лиц с апостилем. Эти документы далее переводили на русский или белорусский языки, заносили на регистрацию в Управление по гражданству и миграции. Без такой регистрации лицензированному агентству нельзя отправлять работника за границу.

Регистрация должна была занимать 10 дней, но управление обычно находило недостатки в бумагах «оригиналы документов очень часто туда-сюда приходится гонять, а это время, и люди, планировавшие ехать на работу, ждать не очень хотят».

Если этот этап пройден, дальше просто: сканы паспорта отправляют по электронной почте компании-партнеру, спустя 3-10 дней получают приглашение на работу, будущего работника записывают на подачу документов на визу – и через приблизительно 10 дней после подачи можно ехать работать.

«Белорусские агентства, имеющие лицензию на трудоустройство беллрусских граждан за границей, по закону не имеют права работать с польскими агентствами по трудоустройству. Только с прямыми нанимателями. И в этом заключается определенная проблема, потому что в основном система набора работников происходит в Польше через польские агентства по трудоустройству. В Польше принято не иметь у себя штата бухгалтеров, отделов кадров, рекрутеров. Обычно подписывается договор с агентством, и они уже подбирают иностранцев на работу.

В связи с этим была большая конкуренция, поскольку редко какая компания хотела работать с белорусским агентством по трудоустройству напрямую. Их было достаточно мало, и работало только сарафанное радио: партнеры передавали контакты и, когда хотели получить хороших специалистов на работу, проходили все эти «круги ада» с регистрациями и переводами документов. Но также еще были различные схемы, о которых мало кто знает, только те, кто работал в этой сфере».

Знакомые из Беларуси рассказали Ирине, что сейчас для белорусских компаний сделали еще более жесткие условия. До 2023 года нужно было раз в квартал давать отчеты о тех, кто уехал и вернулся, сейчас – раз в месяц. Если человек с зарегистрированным договором решил не ехать работать (или даже умер), теперь нужно объяснять государству причину возникновения такой ситуации. А человек, которого отправили на работу за границу, теперь может по возвращении заявить, что условия работы были не такие, как обещали. За отсутствие отчета или регистрации договора – штрафы. И теперь раз в год лицензионная компания должна сдавать квалификационный экзамен.

В Польше агентствам трудоустройства тоже нужно иметь лицензию, но работать легче, рассказывает Ирина Иванова. Агентство просто подбирает работников для других компаний, с которыми имеет договоры, получает от компании деньги на зарплаты, начисляет заработную плату работникам и налоги государству, определенную часть суммы оставляет себе. В отличие от Германии или Бельгии, агентствам в Польше, Литве, Латвии, Эстонии и Чехии не нужно доказывать, что устраивают на работу какого-то незаменимого специалиста.

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