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В Севастополе прогремели мощные взрывы на российском аэродроме «Бельбек»

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  • 7.03.2023, 10:42
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В Севастополе прогремели мощные взрывы на российском аэродроме «Бельбек»

Канонаду подтвердили местные жители.

В оккупированном Севастополе утром 7 марта прогремели взрывы. Оккупанты традиционно оправдывают взрывы «учениями».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на так называемого «губернатора» Михаила Развожаева в Telegram.

Местные жители в соцсетях отмечают, что взрывы прогремели в районе аэродрома «Бельбек».

Гауляйтер Развожаев оправдывается и утверждает, что «все спокойно».

«В пабликах снова пишут о каком-то взрыве в районе аэродрома. Это ложь. На внешнем рейде идет тренировка корабельных расчетов. В городе все спокойно», - написал оккупант.

Напомним, российские войска в оккупированном Крыму готовятся к обороне, поэтому вырыли сотни километров окопов вдоль пляжей.

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