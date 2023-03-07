В Севастополе прогремели мощные взрывы на российском аэродроме «Бельбек» 1 7.03.2023, 10:42

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Канонаду подтвердили местные жители.

В оккупированном Севастополе утром 7 марта прогремели взрывы. Оккупанты традиционно оправдывают взрывы «учениями».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на так называемого «губернатора» Михаила Развожаева в Telegram.

Местные жители в соцсетях отмечают, что взрывы прогремели в районе аэродрома «Бельбек».

Гауляйтер Развожаев оправдывается и утверждает, что «все спокойно».

«В пабликах снова пишут о каком-то взрыве в районе аэродрома. Это ложь. На внешнем рейде идет тренировка корабельных расчетов. В городе все спокойно», - написал оккупант.

Напомним, российские войска в оккупированном Крыму готовятся к обороне, поэтому вырыли сотни километров окопов вдоль пляжей.

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