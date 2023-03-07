Чем белорусской экономике грозят санкции от Южной Кореи 7.03.2023, 10:47

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Под запрет попало и оборудование для нефтепереработки.

Правительство Южной Кореи запретило поставки в Беларусь и Россию еще 741 товарной позиции. Всего в списке их сейчас 798. Под запрет на поставки попали автомобили (стоимостью свыше 50 тысяч долларов), станки, подшипники, оборудование для нефте- и газопереработки, изделия из стали, некоторые химические продукты и прочее. «Радыё Свабода» разбиралось, как это отразится на Беларуси.

Отметим, что основание - опасность использования этих товаров в военных целях. Впервые Южная Корея ввела санкции против России и Беларуси в марте 2022 года, тогда под запрет попали полупроводники и компьютерная техника.

В 2021 году Беларусь продала в Корею товаров на 55,7 миллионов долларов. Беларусь же приобрела у Кореи товаров на 114,6 миллионов долларов.

В Корее Беларусь закупала, например, линзы, очки, аппараты УЗИ, стоматологические приборы, электронную технику. Беларусь продает в Корею некоторые механические устройства, машины для уборки урожая. В небольших объемах ранее Корея приобретала белорусские продукты.

Южная Корея - один из мировых лидеров в области развития инноваций и технологий. С 2018 года Беларусь принимала участие в программе обмена знаниями, которую администрирует корейское Министерство экономики и финансов. Белорусская сторона рассчитывала на корейский опыт в информационных технологиях и инновациях, который впоследствии можно будет применить в белорусской промышленности.

«Объем торговли небольшой, но это не добавляет позитивной динамики»

По мнению эксперта исследовательского центра Beroc Анастасии Лузгиной, корейские ограничения могут затронуть белорусское производство, хотя объем торговли с этой страной невелик.

- Южная Корея - не самый важный партнер в торговле, импорт из Беларуси в Корее - около 0,3% от всего импорта. Тем не менее санкции от Кореи не добавляют позитивной динамики для белорусской экономики. Корейская продукция шла на некоторые предприятия. В списке под запретом много позиций: подшипники, оборудование для переработки нефти и газа. Теперь будут искать аналоги в Китае. Варианты найдутся, но на это нужно время, это принесет сложности. Это решаемые проблемы, но она требуют дополнительных действий, - говорит Анастасия Лузгина.

Гипотетически Корея может повлиять на санкции других стран, добавляет эксперт.

- Многое зависит от санкционной политики ЕС и США. Есть страны, которые без санкций могут вводить какие-то ограничения. Хороший пример - ИТ-сектор, на который никто не накладывал ограничений, но заказчики начали отказываться от сотрудничества с компаниями из Беларуси, - говорит Анастасия Лузгина.

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