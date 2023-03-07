Бредни российской пропаганды Telegram-канал «Вольнодумец»

7.03.2023, 11:01

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Соловьева уже «поджарили» под Угледаром.

СМИ уже не раз рассказывали, как россияне придумывают фейки о своих «победах». Недавно для «правдоподобности» сюжета о «героических победах» российских морских пехотинцев под Угледаром, туда отправили главного пропагандиста России Соловьева. Но с ВСУ никто ж не согласовал съемки в Угледаре, поэтому все, что двигалось, наши накрывали артой. Соловьеву пришлось съемки из Угледара «фармазонить» где-то под Никольским.

Ну а пропагандисты попроще вообще с этим не заморачиваются. На военно-пропагандистском канале РФ появился заголовок статьи «Российские войска прорвали оборону на участке Сватово-Кременная» (см фото по ссылке). Ну как не ознакомиться с этой новостью, если мы знаем, что россияне сами там еле держатся.

Открываем статью, а там написано: «ситуация на участке Сватово-Кременная остается очень сложной. Российские войска продолжают ломать оборону украинских военных. Противник ожесточенно сражается. О подробностях на видео рассказывает военнослужащий 20-й армии 3-й мотострелковой дивизии Западного военного округа РФ с позывным «Арчи».

На видео российские вояки едут на БМП и «Арчи» рассказывает: «Мы уже перешли в стадию наступления, как бы. Мы (РФ) и в обороне, и делаем вылазки. А они (ВСУ) сидят в обороне!» Сами понимаете, наступлением и не пахнет. Рассчитано, что никто не будет смотреть видео, открывать статью, а прочитают только заголовок и порадуются успехам российских войск.

Но особенностью данного видео является то, что россиянам, на которых этот фейк рассчитан, даже невдомек, что российские военнослужащие едут на БМП в обратную сторону от линии фронта – от Сватово ! Для того, чтобы понять это, пришлось несколько раз перемотать размытое видео, чтобы заметить дорожный знак, который указывает, что Сватово находится в другой стороне от того направления, куда едут российские вояки! (фото в низу)

Все, что пишут, снимают и говорят российские СМИ – откровенная ложь и дезинформация. Она рассчитана на зазомбированных россиян и «ждунов русского мира». Пусть не надеются! В Украине все верят только информации нашего Генштаба.

Ситуация на всех участках фронта действительно сложная. Есть и проблемы, но они решаются как властью, зарубежными партнерами, так и волонтерами, партизанами и простыми людьми. Мы верим в наши ВСУ, которые состоят из вчерашних рабочих, айтишников, менеджеров и фермеров, которые поднялись на защиту своей страны. Нам некуда отступать. Мы боремся за свою свободу и независимость и обязательно победим!

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