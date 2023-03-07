Ученые рассказали, кому нельзя есть селедку 1 7.03.2023, 11:04

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Эта категория людей рискует получить неприятный «бонус».

Вы точно сочетали в своей жизни эти три ингредиента: картофель, зеленый лучок и сельдь. Несмотря на то, что этот микс продуктов считается достаточно сытным и полезным для организма, специалисты предупреждают, что не всем можно употреблять в пищу этот вид рыбы.

Самой безопасной считается свежая сельдь, поскольку она богата на питательные вещества, в частности, белок, жирорастворимые витамины, цинк, железо, йод, незаменимые жирные кислоты. Ее суточная норма составляет до 100 г, но не больше двух раз в неделю.

Эксперты рекомендуют определенным людям отказаться от сельди. Это касается людей, страдающих атеросклерозом и другими болезнями сердца; людей, перенесших сердечный приступ и/или инсульт; маленьких детей; беременных и кормящих молоком. Солёная сельдь вредна для гипертоников, поскольку соль способствует повышению давления.

Сельдь способна вызвать аллергию. Особо следует быть осторожными тем, кто уже имеет аллергию на креветки и другие разновидности аллергии. Они могут почувствовать отеки тела и внутренних органов, удушье, боли в животе, тошноту и рвоту, заметить сыпь на коже.

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