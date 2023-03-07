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В битве за Бахмут ликвидированы элитные подразделения ЧВК «Вагнера»

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  • 7.03.2023, 11:09
В битве за Бахмут ликвидированы элитные подразделения ЧВК «Вагнера»
Иллюстративное фото

Пригожин оказался на грани разгрома.

Битва за Бахмут фактически уничтожила лучшие подразделения ЧВК «Вагнера», лишив армию РФ наиболее эффективных штурмовых групп.

Об этом сообщает ISW.

Продолжительные бои за многочисленные небольшие населенные пункты севернее и южнее Бахмута Донецкой области истощили подразделения боевиков «Вагнера». Аналитики ISW предполагают, что вскоре, перед финальной частью боев за взятие города, в Бахмуте ключевую роль снова могут отдать штурмовым подразделениям ЧВК.

Возможность нанести урон элитным боевикам «Вагнера», а также другим элитным подразделениям, если они будут задействованы, в условиях оборонительной городской войны, сильно благоприятствует украинским войскам.

Руководитель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин, видимо, опасается, что его силы расходуются зря именно таким образом. Ранее Пригожин утверждал, что, если его боевики не получат необходимых боеприпасов и подкреплений, то все усилия по штурму Бахмута могут быть напрасными.

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