Могут ли белорусы вернуть товар, купленный через объявление в интернете? 7.03.2023, 11:10

На примере реальной истории.

Виктор решил продать диски от своего автомобиля, чтобы взять новое и красивое «литье» на замену. Покупатель нашелся, его все устроило, но потом он резко передумал и потребовал вернуть деньги. Что теперь делать Виктору: возвращать или нет?

«Отправил его в «дальнее путешествие»

Читатель abw.by вспоминает, что покупатель при встрече «долго диски вертел-смотрел, даже рулеткой замерял». Виктор говорит, что осмотр занял немало времени, даже начал надоедать. В итоге покупатель сказал: «Отлично, беру» – и уехал с дисками, отдав Виктору нужную сумму.

- Через пару дней звонок: «Диски не те, что мне нужно, верни деньги», – вспоминает Виктор. – Я бы, может, и вернул бы, но, во-первых, деньги я вложил в новые диски, а во-вторых, товарищ начал хамить, что не располагало к нормальному диалогу. В общем, трубку я положил.

Через день снова звонок от того же персонажа, который стал мне угрожать милицией, потом налоговой инспекцией и обществом по защите прав потребителей. Выдержками из закона «потребительского», как он выразился, стал апеллировать. Я слушал молча, а когда он закончил свою гневную тираду, отправил его в направлении «дальнего путешествия». Хам хамом, еще и угрожает, как с такими разговаривать? Может ли он мне что-то сделать на самом деле?

Покупка у физлица

Покупка и продажа товаров в интернете – дело обыденное. Продают там как официальные дилеры и магазины, так и простые граждане. Начнем с них.

Так как покупатель в этой истории упомянул общество по защите прав потребителей и «потребительский» закон, нормами которого он пытался добиться поставленной задачи, то с него и начнем. Закон РБ «О защите прав потребителей» этом случае не работает, и вот почему.

Из закона «О защите прав потребителей»:

Продавец – это организация, индивидуальный предприниматель, а также иное физическое лицо, осуществляющее реализацию в рамках ремесленной деятельности либо реализацию, в том числе разовую, на рынке или в ином установленном местным исполнительным и распорядительным органом месте товаров, реализация которых таким лицом в указанных местах не запрещена в соответствии с законодательством (далее, если иное не предусмотрено настоящим Законом, – физическое лицо, осуществляющее реализацию товаров в рамках ремесленной деятельности или реализацию товаров на рынке), реализующие товары потребителю по договору розничной купли-продажи (ст.1 закона).

Виктор не является ни предпринимателем, ни ремесленником, и он продавал товар не на рынке, а по частному объявлению через интернет-ресурс. Это означает, что нормы закона в понятии «продавец – покупатель» к рассматриваемому случаю не применяются. Отношения между Виктором и покупателем носят гражданско-правовой характер и регулируются Гражданским кодексом (далее – ГК). Защиту прав и законных интересов граждан в таких случаях осуществляет суд.

Справка

Согласно ст.424 ГК по договору купли-продажи одна сторона передает товар другой стороне, которая должна оплатить данный товар. Условия сделки, как и качество товара, определяются сторонами. В соответствии со ст.439 ГК продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору. При продаже товара по образцу и (или) описанию, то есть через объявление в интернете, продавец обязан передать товар, соответствующий описанию в объявлении (ч.3 ст.439 ГК).

Претензий к качеству товара у покупателя не имелось, описание товара соответствовало содержанию объявления, таким образом, положения, регулирующие сделки по купле-продаже между физическими лицами, в том числе через интернет, не нарушены.

Поэтому даже если покупатель в этом случае пойдет с иском в суд как самостоятельно, так и при содействии общества по защите прав потребителей, то его шансы на выигрыш чрезвычайно низкие (хотя прогнозировать исход судебных заседаний – дело неблагодарное). В общественных объединениях, нужно отметить, сидят в основной своей массе толковые юристы, которые об этом прекрасно знают и смогут объяснить потенциальному жалобщику его судебные перспективы.

Короче говоря, покупатель сам виноват. Нужно было смотреть что приобретаешь, и если к качеству товара претензий нет, то на нет и суда нет.

Покупка у юрлица или предпринимателя

Здесь уже все по-другому. Применительно к продаже «бэушных» товаров через интернет работают как нормы закона о защите прав потребителей, так и постановление совета иинистров Республики Беларусь №703 от 22.07.2014 г. «О продаже отдельных видов товаров, осуществлении общественного питания и порядке разработки и утверждения ассортиментного перечня товаров» (далее – постановление).

Согласно постановлению бывшие в употреблении непродовольственные товары надлежащего качества обмену и возврату не подлежат (п.78). А вот если приобретенная «бэушка» не надлежащего качества, то покупатель имеет право предъявлять продавцу требования, исходя из закона о защите прав потребителей: вернуть товар и получить обратно деньги, снизить покупную цену, заменить товар на продукцию надлежащего качества и т.п.

Новый товар хорошего качества вернуть продавцу также можно, но только в определенных случаях.

Статья 28. Право потребителя на обмен и возврат товара надлежащего качества

1. Потребитель вправе в течение четырнадцати дней с момента передачи ему непродовольственного товара, если более длительный срок не объявлен продавцом, в месте приобретения или иных местах, объявленных продавцом, возвратить товар надлежащего качества или обменять его на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, произведя в случае разницы в цене необходимый перерасчет с продавцом.

2. Требование потребителя об обмене либо возврате товара подлежит удовлетворению, если товар не был в употреблении, сохранены его потребительские свойства и имеются доказательства приобретения его у данного продавца. В случае обмена либо возврата товара потребитель обязан возвратить товар в потребительской упаковке, если товар был продан в такой упаковке.

Купили некачественный товар на рекламном сайте, где продают все и вся, и вам нужно узнать данные продавца, чтобы предъявить ему претензии? Информацию обязан предоставить собственник интернет-ресурса, это прописано в рекомендациях Министерства торговли Республики Беларусь от 22.07.2014 г. «О мерах по обеспечению соблюдения законодательства о защите прав потребителей при осуществлении интернет-торговли». Так что в случае возникновения спора можно обращаться напрямую к владельцу сайта для получения необходимых сведений о продавце.

Есть требования и к интернет-магазинам, самостоятельно реализующим товары. Если товар некачественный, то интернет-магазин просто обязан руководствоваться нормами закона о защите прав потребителей (Закон РБ №128-З «О государственном регулировании торговли и общественного питания»). Это для них должно быть настольной книгой.

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