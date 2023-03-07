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Золотые запасы Лукашенко за февраль сократились на $370 миллионов

  • 7.03.2023, 10:59
Золотые запасы Лукашенко за февраль сократились на $370 миллионов

Экономика режима трещит по швам.

Пресс-служба Нацбанка сообщает, что по состоянию на 1 марта международные резервные активы Беларуси уменьшились до 7,77 миллиарда долларов.

За февраль золотовалютные резервы сократились на 373,3 миллиона долларов, а с начала года их стало меньше на 160 миллионов долларов.

В конце февраля Минфин сообщал о погашении выпусков еврооблигаций.

По итогам 2023 года Нацбанк планирует сохранить ЗВР на уровне не менее 6 миллиардов долларов.

Как ранее писал сайт Charter97.org, по итогам прошлого года белорусская экономика откатилась на 10 лет назад. ВВП страны сократился на 4,75% по отношению к предыдущему году, откатившись таким образом к уровню 2011–2012 годов.

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