Золотые запасы Лукашенко за февраль сократились на $370 миллионов
- 7.03.2023, 10:59
Экономика режима трещит по швам.
Пресс-служба Нацбанка сообщает, что по состоянию на 1 марта международные резервные активы Беларуси уменьшились до 7,77 миллиарда долларов.
За февраль золотовалютные резервы сократились на 373,3 миллиона долларов, а с начала года их стало меньше на 160 миллионов долларов.
В конце февраля Минфин сообщал о погашении выпусков еврооблигаций.
По итогам 2023 года Нацбанк планирует сохранить ЗВР на уровне не менее 6 миллиардов долларов.
Как ранее писал сайт Charter97.org, по итогам прошлого года белорусская экономика откатилась на 10 лет назад. ВВП страны сократился на 4,75% по отношению к предыдущему году, откатившись таким образом к уровню 2011–2012 годов.