Золотые запасы Лукашенко за февраль сократились на $370 миллионов 7.03.2023, 10:59

Экономика режима трещит по швам.

Пресс-служба Нацбанка сообщает, что по состоянию на 1 марта международные резервные активы Беларуси уменьшились до 7,77 миллиарда долларов.

За февраль золотовалютные резервы сократились на 373,3 миллиона долларов, а с начала года их стало меньше на 160 миллионов долларов.

В конце февраля Минфин сообщал о погашении выпусков еврооблигаций.

По итогам 2023 года Нацбанк планирует сохранить ЗВР на уровне не менее 6 миллиардов долларов.

Как ранее писал сайт Charter97.org, по итогам прошлого года белорусская экономика откатилась на 10 лет назад. ВВП страны сократился на 4,75% по отношению к предыдущему году, откатившись таким образом к уровню 2011–2012 годов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».