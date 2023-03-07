«Ваши деды плюнули бы вам в лицо» 7.03.2023, 11:19

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Арестович обратился к россиянам после казни пленного украинца.

Известный блогер, бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал резонансный показательный расстрел украинского солдата российскими захватчиками, передает dialog.ua.

Арестович на своем Facebook-аккаунте написал короткое, но гневное обращение к российским оккупантам, расстрелявшим безоружного украинца, сравнив последнего с героем, которого сыграл наш соотечественник Леонид Быков в кинофильме «Аты-баты, шли солдаты».

«Специально для россиян. Слева - украинский актер Леонид Быков, ставший киносимволом сопротивления немецким фашистам. Справа - украинский солдат, ставший реальным символом сопротивления фашистам российским. Оба теперь - памятники всем, стоявшим насмерть во имя жизни. Ваши деды плюнули бы вам в лицо», - написал Алексей Арестович.

Напомним, в Сети получило огромный резонанс видео, на котором снято, как российские оккупанты показательно расстреливают украинского пленного за слова «Слава Украине!».

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