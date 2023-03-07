Командующий ВВС США в Европе: Украина уже использует «умные бомбы» JDAM 2 7.03.2023, 11:28

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ВСУ наносят удары по войскам РФ на больших расстояниях.

Украина уже задействует на поле боя «умные бомбы» JDAM. Об этом во время круглого стола для СМИ заявил командующий ВВС США в Европе Джеймс Хекер, передает The War Zone.

По словам Хекера, запас этих бомб, которые могут поражать цели на расстоянии до 45 миль (72 километра - ред.) благодаря выдвижным комплектам крыльев, в настоящее время относительно невелик. Однако они уже могут представлять реальные проблемы для российских вооруженных сил.

Как сообщается, точная конфигурация JDAM-ER, которые Украина получила, пока неясна. Хекер также подчеркнул, что общее количество JDAM-ER, которое сейчас есть в Украине, ограничено. «У них (ВСУ - ред.) достаточно, чтобы нанести пару ударов», - сказал он.

Разговоры о передаче Украине «умных бомб» начались еще в конце прошлого года. Тогда СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена планирует отправить Украине передовое электронное оборудование, которое превращает неуправляемые авиационные боеприпасы в «умные бомбы».

Издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщало, что в комплекты, которые получит Украина, войдут устройства глобального позиционирования. Они могут быть прикреплены болтами к различным видам оружия для превращения их в "совместный боеприпас прямой атаки" (в терминологии США – JDAM). Американские военные ранее использовали эту технологию для авиационных бомб весом до 900 кг.

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