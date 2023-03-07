Сергей Дылевский: У лукашистов не получится бегать от проблем вечно 3 7.03.2023, 11:30

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Сергей Дылевский

Фото: Charter97.org

Проблемы будут расти как снежный ком.

Завод «Атлант» с сегодняшнего дня приостановил производство. Лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский рассказал телеграм-каналу «Баста!», что происходит с белорусскими предприятиями и какие проблемы скрывают лукашисты.

— Несколько дней назад в СМИ появилась информация, что с 6 по 10 марта завод «Атлант» приостанавливает производство. Какая у вас есть информация о том, что сейчас происходит на заводе?

— На Атланте сейчас ситуация очень непростая. По официальным данным, на предприятии приостанавливают производственные линии в связи с якобы «переоборудованием» с «реновацией» производства.

Но на деле это выглядит таким образом: на 90% производственных мощностей нет комплектующих, которые закупались для микроволновых печей, холодильников и стиральных машин. Просто нет западных запчастей из-за санкций, и поэтому на «Атланте» были вынуждены приостановить производство.

— Как вы думаете, как санкции, наложенные на режим Лукашенко, будут в дальнейшем влиять на белорусские предприятия?

— Последствия будут накатываться как снежным комом. И уже накатываются. Блокировки поставок деталей и импорта обязательно будут приводить к тому, что предприятия будут терпеть колоссальные убытки. И им придется либо отправлять работников в отпуска за свой счёт, либо не отправлять и как-то платить людям зарплаты. Экономическая ситуация на предприятиях будет становиться всё хуже и хуже вплоть до момента, пока они не признают проблему и не начнут закрываться.

— Получается, нам стоит ожидать череду банкротств?

— Скорее всего. Визуально руководство страны будет создавать иллюзию того, что всё в порядке, будут пытаться из бюджета выкраивать хоть какие-то средства, чтобы гасить задолженности предприятий и пытаться выплачивать людям зарплаты, чем они, собственно, и занимались последние два года. Но у них не получится бегать от проблем вечно, когда-нибудь этому всему придёт конец.

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