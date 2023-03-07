Чейн — Стокс для Путина 2 Игорь Эйдман

7.03.2023, 11:37

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Игорь Эйдман

Главе РФ скоро придется делать дыхание по Зеленскому-Залужному.

Россию способны удержать над бездной две силы. Первая называется – Бог. Вторая – Сталин» - сказала недавно новый председатель комитета по культуре ГД Елена Ямпольская.

А если серьезно, Путин, действительно, прямой наследник Сталина. Когда маленький Вовочка кричал в своей питерской колыбельке, на Ближней даче в Кунцево злобно хрипел умирающий Иосиф. Сталин передал эстафету ненависти и паранойи своему будущему преемнику.

Нынешний Путин копирует именно позднего Сталина, как будто бы специально воссоздавая атмосферу времени своего рождения. Так же как и Путин, старик-Иосиф вел тогда гибридную войну с Западом, посылал вооруженных «ихтамнетов» в соседние страны (Корею, Иран), создавал безумные проекты новых наступательных вооружений, насаждал урапатриотическую ксенофобскую истерию, боролся с порожденными собственной паранойей «врагами». А главное, Сталин, как и Путин, всерьез готовился к третьей мировой войне.

Мир тогда быстро шел к катастрофе. Но, к счастью, безумный Иосиф удивительно вовремя откинул дьявольские копыта. Бег к краю пропасти остановился, пока к власти не пришел сталинский последыш - Путин, который постарался воплотить в жизнь планы своего предшественика и начал большую войну.

Сталина на пути к мировой катострофе остановил инсульт, Путина - героическая Украина. Для нового кремлёвского пациента Чейн — Стоксом стал Зеленский - Залужный, но прежде всего украинский народ, который он пытался уничтожить.

Игорь Эйдман, t.me

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