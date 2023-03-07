Российский пропагандист Красовский устроил новую истерику после изгнания из самолета 7 7.03.2023, 11:44

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Телеведущий пожаловался, что его презирают даже собственные сотрудники.

Скандальный пропагандист Russia Today Антон Красовский обиделся, что его бросили все после скандала на борту самолета в Шереметьево. Напомним, Красовского сняли с рейса Москва – Ташкент. Дебошир оскорблял пассажиров и зиговал, идя по салону. Потом он проклинал Аэрофлот, пока наконец не осознал, что от него отвернулись все. История приняла новый поворот, пишет dialog.ua.

«Что-то я все пишу про этот Аэрофлот, как они врут и выкручиваются. Но в реальности меня унижает даже не это, а то, что ни один из моих сотрудников не позвонил и не спросил: чем помочь. Ни один из ста», - начал жаловаться Красовский у себя в ТГ.

Однако вскоре пост был удален, и он, пойдя на попятную, начал поспешно извиняться перед сотрудниками студии «Антонимов» за излишнюю эмоциональность, требовательность и обидчивость.

«Злобный психопат Антон Красовский, который призывал топить и сжигать украинских детей, жалуется, что его презирают даже собственные сотрудники. После очередного скандала не поддержал и не помог ни один человек. Странно, с чего бы это?» - прокомментировал в Тelegram истерику пропагандиста журналист Денис Казанский.

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