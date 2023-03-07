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Российский пропагандист Красовский устроил новую истерику после изгнания из самолета

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  • 7.03.2023, 11:44
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Российский пропагандист Красовский устроил новую истерику после изгнания из самолета

Телеведущий пожаловался, что его презирают даже собственные сотрудники.

Скандальный пропагандист Russia Today Антон Красовский обиделся, что его бросили все после скандала на борту самолета в Шереметьево. Напомним, Красовского сняли с рейса Москва – Ташкент. Дебошир оскорблял пассажиров и зиговал, идя по салону. Потом он проклинал Аэрофлот, пока наконец не осознал, что от него отвернулись все. История приняла новый поворот, пишет dialog.ua.

«Что-то я все пишу про этот Аэрофлот, как они врут и выкручиваются. Но в реальности меня унижает даже не это, а то, что ни один из моих сотрудников не позвонил и не спросил: чем помочь. Ни один из ста», - начал жаловаться Красовский у себя в ТГ.

Однако вскоре пост был удален, и он, пойдя на попятную, начал поспешно извиняться перед сотрудниками студии «Антонимов» за излишнюю эмоциональность, требовательность и обидчивость.

«Злобный психопат Антон Красовский, который призывал топить и сжигать украинских детей, жалуется, что его презирают даже собственные сотрудники. После очередного скандала не поддержал и не помог ни один человек. Странно, с чего бы это?» - прокомментировал в Тelegram истерику пропагандиста журналист Денис Казанский.

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