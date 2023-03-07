В Минске женщина со «сверхспособностью» избавляла пенсионерок от проклятия 3 7.03.2023, 11:49

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«Целительницу» задержали за мошенничество в крупном размере.

Следственный комитет сообщил о задержании минской «целительницы» и ее подруги за мошенничество в крупном размере.

По данным следствия, в марте прошлого года 71-летняя минчанка встретила на улице двух женщин. Они рассказали, что одна из них обладает сверхспособностью исцеления от порчи, которая как раз наложена на пенсионерку. Для избавления от проклятия женщине предложили провести таинственный ритуал. Одна из них разбила куриное яйцо об асфальт. В центре желтка находились камни. По словам собеседницы, именно они и были виновниками всех невзгод потерпевшей.

После обряда минчанка, чтобы закрепить ритуал, передала женщинам 550 рублей, которые псевдоцелительница поместила в сверток газеты и отдала обратно потерпевшей. На следующий день пенсионерка обнаружила, что в свертке денег нет и обратилась в милицию.

Сотрудники милиции задержали 69-летнюю «целительницу» и ее 60-летнюю подругу. В ходе допроса они признались, что каким-либо даром не обладают, а на их счету еще две обманутые пенсионерки. Таким образом они «заработали» более 28 тысяч рублей.

Действия женщин следователи квалифицировали по ч. 2 и 3 ст. 209 УК (Мошенничество, совершенное повторно, группой лиц в крупном размере).

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