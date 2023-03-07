«Россияне роют себе в Бахмуте могилу» 7.03.2023, 12:38

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Ситуация в городе-крепости резко улучшилась в пользу Украины.

Бахмутское направление остается одним из самых горячих в российско-украинской войне. Не так давно Бахмут посетили командующий Сухопутными войсками Александр Сырский и командующий Силами спецопераций ВСУ Виктор Хоренко. Это говорит о том, что из города были выведены мотострелковые части и введены силы спецопераций, что является очень грамотным решением.

Об этом сообщил полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью на YouTube-канале «В гостях у Гордона».

Как отметил военный эксперт, знаковые фигуры на фронте появляются тогда, когда туда заводятся или выводятся определенные части.

«Допустим, Неижпапа туда не приехал, значит украинская подводная лодка в центре Бахмута не всплывет. А вот если там появился бригадный генерал, который руководит Силами спецопераций, это значит, что туда начали заходить ССОшники, наши «волки», которые научены воевать в городских условиях», – отметил Свитан.

Затем полковник объяснил, что это те люди, для которых городские условия с разрушенными районами, как свой дом. Они знают, как там удержаться и максимально ликвидировать противника. У них есть для этого нужное оборудование: стрелковое вооружение, ПЗРК, ПТРК, РПГ и т. д. При этом важно отметить, что это оборудование наших партнеров, которое в разы эффективнее, чем у противника.

«То есть это люди, которые хорошо видят и слышат днем и ночью в любую погоду и понимают, как правильно бороться с противником. Также у них очень хорошая связь, которую сложно потушить», – подчеркнул Свитан.

Таким образом, приезд командующего ССО и командующего сухопутными войсками говорит о том, что из Бахмута были выведены мотострелковые части и введены Силы спецопераций.

«Это очень грамотное решение, так как бои переместились в городские кварталы. Именно такого рода бои принесут противнику еще больше поражений и количество погибших, потому что в городских постройках очень удобно защищаться обороняющимся. Самые большие потери несут нападающие в условиях городских построек, а россияне начали входить в город, поэтому они сами себе в этом смысле вырывают могилу. Город под полным контролем ВСУ, тем более такого их вида, как ССО. Эти ребята знают, что делать. Они готовились годами. Их готовят, как и летный состав, до 10 лет», – объяснил Свитан.

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